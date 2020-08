Michele Morrone, la star di 365 giorni ha una nuova fidanzata?

Michele Morrone avrebbe una nuova fidanzata: l'imprenditrice araba Sara Al Madani sarebbe la nuova fiamma della star del film 365 giorni. La notizia è stata lanciata come breaking news dall'account Instagram del settimanale Chi.

L'attore italiano dopo il successo del film di 365 giorni è diventato un sex symbol internazionale tanto che Michele Morrone ha firmato un contratto a sei zeri per Guess. Nei giorni scorsi all'attore è stato attribuito un flirt con Belen Rodriguez, ora Michele avrebbe spostato il suo campo di azione a Dubai. Nella breaking news di Chi si legge: "Michele Morrone, il sex symbol più́ ambito del momento, ha una nuova fiamma". Ecco la donna che avrebbe fatto innamorare Michele Morrone: "Sara Al Madani, imprenditrice famosa negli Emirati Arabi e CEO di HalaHi, app per creare video personalizzati dalle celebrities per i loro fan. È stata proprio lei a contattare l'attore di 365 giorni per entrare a far parte della community".

Michele Morrone sarebbe partito alla volta di Dubai per creare un brand di profumi come ha rivelato ad un giornale locale: "sto lavorando alla creazione di un brand di profumi. Come tutti sanno, le fragranze arabe sono le migliori del mondo. Qui il profumo è cultura e il mio brand doveva partire da qui". Molti follower dell'account del settimanale dubitano dell'autenticità della notizia: "non credo siano insieme, stanno facendo solo affari insieme, lei è ancora sposata e musulmana", ha scritto un utente. Qualcun altro ci crede e scherzando parla di "sogno infranto".

Michele Morrone con la ex moglie Rouba Saadeh

Michele Morrone è stato sposato dal 2014 al 2018 con la stilista libanese Rouba Saadeh. Dal loro matrimonio sono nati Marcus e Brando che passano gran parte dell'anno in Libano, dove la madre si è trasferita dopo il divorzio. Lo scorso anno Michele intervistato da Storie Italiane ha detto: "Sono sette mesi che non li vedo e Brando ormai è cresciuto. La cosa che mi fa più male è che, a differenza di Marcus, Brando non capisce ciò che dico perché parla un'altra lingua".