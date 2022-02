Michele Morrone, star di 365 Giorni, debutta nel mondo di Bollywood

Michele Morrone, diventato una star internazionale con il film 365 Giorni, ha debuttato nel mondo di Bollywood.

L'attore italiano è infatti il protagonista del video musicale del brano Mud Mud Ke accanto a Jacqueline Fernandez.

Mihir Gulati ha diretto il video, mentre Shakti Mohan ha firmato le coreografie della canzone prodotta da Desi Music Factory con le musiche di Tony Kakkar che ha duettato con Neha Kakkar.

Michele Morrone ha dichiarato: "Sono entusiasta nel fare un'incursione nello spazio musicale in India. È commovente essere accolti con tanto amore. Amo le sfide e "Mud Mud Ke" ha rappresentato una sfida che mi ha entusiasmato. Sono onorato nel poter collaborare con Desi Music Factory. Voglio ringraziare le persone di questa nazione per aver atteso il mio debutto indiano".

L'attrice Jacqueline Fernandez, che è nata in Sri Lanka e ha lavorato a Bollywood in occasione di film come Kick, ha aggiunto: "Che momento entusiasmante per la musica indiana. Sono elettrizzata per il debutto di Michele e sono certa che sarà accolto in modo positivo dal pubblico. Mi ricorda quanto mi abbia accolto positivamente l'India. Sono certa che lo stesso accadrà con Michele. Voglio ringraziare gli spettatori e gli ascoltatori per averci dimostrato così tanto amore e speriamo di regalarvi una canzone memorabile".