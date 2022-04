Michele Morrone è fidanzato con Anna Maria Sieklucka? L’indizio del tatuaggio fa scoppiare il gossip

Dalla finzione alla realtà, Michele Morrone e Anna Maria Sieklucka, protagonisti della saga 365 giorni, si sarebbero fidanzati. L'attore italiano, nelle storie di Instagram, si è ripreso mentre si tatuava sul polso le iniziali della collega polacca.

365 Giorni: Adesso, il sequel del film tratto dal romanzo scritto da Blanka Lipińska, è disponibile da pochi giorni su Netflix ed è subito diventato il contenuto più visto in molti i paesi, compresi Italia e Stati Uniti. Mentre le avventure di Laura Biel e Massimo Torricelli continuano ad avere successo sulla piattaforma multimediale, gli attori che li interpretano sembrano essersi innamorati anche nella vita reale.

Oggi Michele Morrone, in una serie di video pubblicati nelle storie di Instagram, ha mostrato la sua capacita di farsi i tatuaggi da solo. Michele, alla fine, ha ostentato il frutto del suo lavoro, sul suo polso ora sono tatuate tre lettere 'AMS', iniziali di Anna Maria Sieklucka. Una dichiarazione d'amore che, insieme ad alcuni video pubblicati sul web, che ritraggono le due star in atteggiamenti intimi, sembra non lasciare spazio ad equivoci: Michele e Anna Maria Sieklucka sono una coppia.

Michele Morrone, 31 anni, ha due figli, Marcudo e Brado, nati dal matrimonio con Rouba Saadeh, stilista ed ex moglie dell'attore italiano. Lo scorso dicembre Morrone era stato pizzicato mano nella mano con Belen per le strade di Milano, ma poi i due non si sono più visti insieme.