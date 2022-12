Megan Fox e Michele Morrone insieme nel film thriller Subservience

Megan Fox e Michele Morrone insieme in una nuova pellicola. I due attori saranno infatti i protagonisti del thriller fantascientifico prodotto da Millennium Media, Subservience.

A dirigere il film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Will Honley e April Maguire, ci sarà S.K. Dale. Le riprese, secondo quanto riportato da DeadLine, dovrebbero iniziare il 7 gennaio presso il Nu Boyana Studio in Bulgaria.

Poche le notizie al momento in merito alla pellicola che vedrà Megan Fox e Michele Morrone al centro della scena. Secondo le prime anticipazioni, la storia mostrerà un padre in difficoltà che decide di acquistare un robot domestico che lo aiuti a prendersi cura della casa e della sua famiglia fino a quando, un giorno, lei non prende coscienza e diventa mortale.

I produttori di Subservience sono Jeffrey Greenstein di Millennium Media, Jonathan Yunger, Tanner Mobley, Les Weldon, Rob Van Norden, Yariv Lerner e Jon Berg. Avi Lerner, Trevor Short e Boaz Davidson di Millennium Media sono tra i produttori esecutivi.

Jeffrey Greenstein, presidente di Millennium Media, ha intanto dichiarato: "Megan e Michele sono perfetti per questo thriller tempestivo e provocatorio. Come terzo film di Megan con noi, questo argomento di attualità costituisce un ammonimento sull'intelligenza artificiale e sui pericoli spaventosamente reali che potrebbero sorgere. Con il talentuoso Michele come nostro protagonista per aggiungere un ulteriore livello, siamo entusiasti di vedere Megan e S.K. collaborare di nuovo con Megan che presta i suoi talenti recitativi a un personaggio incredibilmente stratificato".

"Questo film mostrerà un lato di Megan che non abbiamo mai visto prima. Il cast che stiamo mettendo insieme eleverà questa storia carica di emozioni e non vedo l'ora di mostrarvi tutto quello che abbiamo in serbo", ha aggiunto S.K. Dale.