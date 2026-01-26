Michelangelo Vizzini e Giulia Schiavo nel poster di Creatives, ecco quando uscirà la serie

Una serie tutta italiana per raccontare il mondo del lavoro giovanile alle prese con la crisi. Prodotta da Seven Stars, Creatives svela il poster e la data di uscita dello show, in arrivo in streaming a partire dal 20 febbraio 2026 in ULTRA HD su Prime Video, Apple TV e Google TV.

Al centro della serie troviamo alcuni volti noti del piccolo schermo come Giulia Schiavo, reduce da Skam Italia e dalla soap opera Un Posto al Sole, l'attore e cantante Michelangelo Vizzini, lanciato da Amici di Maria De Filippi che il 13 febbraio vedremo nella romcom Prime Video Love Me Love Me, e Serena Codato, interprete di Gemma Doria in Mare Fuori. Con loro anche i popolari Luca Ward e Barbara De Rossi.

Il poster di Creatives

Locandina di Creatives

Di cosa parla Creatives

Al centro della serie troviamo un gruppo di giovani che fonda un'agenzia nel cuore della provincia italiana. In poco tempo il format ha tanto successo da espandersi, arrivando a contare 150 dipendenti. Alla guida del team un giovane imprenditore idealista che mescola l'irruenza del punk con l'etica dei suoi cartoni animati giapponesi preferiti. Accanto a lui, un gruppo di volti diversi, ognuno con una storia da raccontare.

L'arrivo del 2020 e dell'emergenza sanitaria provoca un duro stop, mandando in crisi l'attività, ormai priva di clienti. Chi ha costruito tutto a suon di sacrifici si rifiuta di mollare. Si ostina a salvare ogni singola persona, come se ognuno fosse parte di un'unica famiglia. Ma l'amore e il coraggio a volte non bastano a risollevarsi.

Diretta da Davide Manganaro, Creatives è composta da sei episodi di circa 45 minuti. Un progetto ambizioso che mostra l'esempio di un gruppo di giovani pronti a mettersi in gioco per costruire il loro futuro.