Michael Sheen: "Sono positivo al COVID, è stato spaventoso"

Michael Sheen ha rivelato su Twitter che nelle ultime settimane ha combattuto contro il COVID e anche la compagna e la figlia sono risultate positive. L'attore britannico e la sua famiglia hanno quindi affrontato dei momenti difficili, di cui hanno parlato solo ora pubblicamente.

In occasione della Festa della Donna, Michael Sheen ha scritto: "Ho trascorso le ultime settimane prostrato dal COVID. È stato davvero difficile e piuttosto spaventoso. In occasione della Giornata Internazionale della Donna voglio ringraziare tutte le incredibili donne - Anna, mia madre, Lily, Joanne, le mie amiche e tutte le donne che, per mia grande fortuna, mi sostengono e che mi hanno aiutato a superare tutto questo".

Anna Lundberg, compagna di Sheen, ha invece scritto: "Sì, abbiamo tutti affrontato il virus nelle ultime settimane. Michael e Lyra l'hanno preso prima di me e poi, inevitabilmente, l'ho preso anche io. Per tutti noi è stato davvero complicato, ma per fortuna ora stiamo tutti meglio. Ho avuto la fortuna di avere solamente dei sintomi lievi, quindi ho potuto concentrarmi su Lyra e Michael. Sono estremamente grata per la nostra guarigione e per il sostegno ricevuto dagli amici e dalla famiglia".

Michael era impegnato nelle riprese della serie Prodigal Son, ma la produzione dello show non ha subito alcuna conseguenza perché quando l'attore ha contratto il virus non era impegnato nelle riprese.

L'attore lavora infatti alla serie negli spazi lasciati liberi dagli altri impegni, senza seguire l'ordine della messa in onda delle puntate, e un anno fa, ad esempio, la pandemia non aveva causato problemi a Prodigal Son perché il protagonista aveva già girato il finale prima del lockdown. Lo show era stato comunque accorciato di due puntate, potendo tuttavia proporre il finale come era stato inizialmente ideato.