Stephen Amell condivide il duro allenamento per la serie sul wrestling Heels (video)

Stephen Amell sudato e senza fiato in un video realizzato durante l'allenamento per la serie sul wrestling Heels.

Dopo la fine di Arrow, Stephen Amell si prepara fisicamente per la sua nuova fatica, la serie Starz sul wrestling Heels, con un duro allenamento condiviso in un video via social.

Nel breve video video, Stephen Amell appare sudato e senza giato mentre recupera dopo un esercizio particolarmente faticoso. Purtroppo l'attore non ci svela quale esercizio lo abbia fatto faticare così tanto.

Heels racconterà la storia di una famiglia coinvolta nel mondo del wrestling che vive in una ristretta comunità della Georgia. I protagonisti sono due fratelli e rivali, uno dei quali interpretato da Stephen Amell, che si affrontano sul ring interpretando il "bravo ragazzo" e il "villain/heel". Nel mondo reale i due devono affrontare problemi di ogni tipo e cercare di lasciarsi alle spalle la finzione.

Amell avrà la parte di Jack Spade, villain negli eventi della Duffy Wrestling Association. Il giovane è un marito e padre che cerca di realizzare i suoi sogni, apparentemente impossibili. Jack ha la mente di un artista nel corpo di un guerriero e aspira alla perfezione e al controllo. Il suo obiettivo è trasformare la DWA in un impero e forse, per farlo, sarà disposto a mettere a rischio il suo matrimonio e il rapporto con il fratello.

Heels è stata scritta da Michael Waldron e ha come showrunner Mike O'Malley.