Heels: Starzplay e Stephen Amell annunciano la seconda stagione

STARZPLAY ha annunciato oggi il via libera per la seconda stagione dell'acclamata serie sul wrestling Heels. Anche la star Stephen Amell ha celebrato il rinnovo con un post su Twitter. La produzione della seconda stagione partirà nel 2022.

"È chiaro dal plauso della critica e dei fan che si è creato un legame tra il pubblico e le storie e i personaggi della Duffy Wrestling League e che è stata coinvolta un'utenza che non in genere non si ritrova nei programmi TV premium", ha affermato Jeffrey Hirsch, Presidente e CEO di STARZ. _"Sono entusiasta che il nostro fantastico cast e i produttori esecutivi tornino sul ring per una seconda stagione."___

Mike O'Malley torna per la seconda stagione come showrunner, produttore esecutivo e riprenderà anche il ruolo di Charlie Gully in questa serie scritta, creata e prodotta da Michael Waldron. Heels vede Stephen Amell nel ruolo di Jack Spade, con Alexander Ludwig che interpreta il fratello minore, Ace. Peter Segal, che ha diretto diversi episodi nella prima stagione, è anche produttore esecutivo.

Heels: Stephen Amell e Alexander Ludwig in una scena

Heels è una storia di uomini e donne che inseguono i loro sogni nel mondo del wrestling professionistico delle piccole città. Ambientato in una comunità affiatata della Georgia, segue una federazione di wrestling a conduzione familiare dove due fratelli rivali combattono per decretare chi dei due debba seguire le orme del defunto padre. Quando sono sul ring, uno deve interpretare il bravo ragazzo e l'altro la sua nemesi, il mascalzone (in inglese heel). Ma una volta tornati nel mondo reale, questi ruoli possono essere difficili da mantenere o da lasciarsi alle spalle.

Nel cast troviamo inoltre Alison Luff come Staci Spade, Mary McCormack, Kelli Berglund, Allen Maldonado nei panni di Rooster Robbins, il due volte campione del Super Bowl James Harrison nei panni di Apocalypse, Roxton Garcia nei panni di Thomas Spade e Chris Bauer nei panni di Wild Billy Hancock. I personaggi amati dai fan Bobby Pin e Diego Cottonmouth interpretati da Trey Tucker e da Robby Ramos sono passati da ruoli ricorrenti a ruoli regolari nella seconda stagione.

Insieme a Michael Waldron, Mike O'Malley e Peter Segal sono produttori esecutivi anche Julie Yorn di LBI Entertainment, Christopher Donnelly e Patrick Walmsley. Heels è prodotto da Lionsgate TV per STARZ in associazione con Paramount Television Studios.