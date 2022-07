Michael Shannon debutta alla regia con l'adattamento della pièce Eric Larue

Michael Shannon farà il suo debutto alla regia con Eric Larue, un film basato sull'opera teatrale di Brett Neveu che ha debuttato nel 2002 all'A Red Orchid Theatre di Chicago, di cui Shannon è un membro fondatore. Neveu sta anche adattando la sceneggiatura.

Le riprese di Eric Larue erano state programmate in Arkansas. Ma dal momento che il ribaltamento di Roe v Wade da parte della Corte Suprema ha innescato l'Atto 180 del 2019 di quello stato, che vieta quasi tutti gli aborti, compresi i casi di stupro e incesto, i realizzatori si sono ritirati dall'Arkansas e ora gireranno a Wilmington, NC.

L'origine teatrale di Eric Larue è una risposta alla sparatoria di massa del 1999 alla Columbine High School in Colorado. La pièce spettacolo è stata presentata per la prima volta nel 2002 al Red Orchid. Quasi 15 anni dopo il suo debutto, Michael Shannon stava dirigendo lo spettacolo teatrale Traitor - che è una nuova rivisitazione di An Enemy of the People di Brett Neveu - quando un uomo armato ha aperto il fuoco alla Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, Florida. Quell'evento ha portato Neveu ad adattare la sua opera originale nel film che Shannon dirigerà.

Protagonista della storia è Janice, madre del diciassettenne Eric, che ha sparato e ucciso tre dei suoi compagni di classe. Mentre Janice affronta un incontro delle madri degli altri ragazzi e una visita a lungo ritardata a suo figlio in prigione, la storia non parla della violenza, ma di ciò che scegliamo di pensare e fare per sopravvivere al trauma.

"Eric Larue ha tanto da dire sul nostro Paese, sul modo in cui cerchiamo di affrontare il trauma di vivere qui, che è così insidioso perché non si presenta apertamente in termini concreti la maggior parte del tempo" ha commentato Michael Shannon. "Come la maggior parte delle grandi storie, Eric Larue agisce a livello macro e micro contemporaneamente. Quando ho letto la sceneggiatura, ho capito subito che dovevo dirigerla. L'ho visto. L'ho sentito. E volevo assicurarmi che ricevesse il tocco giusto in tutti i suoi aspetti, perché in fondo è una cosa straordinariamente delicata".

"Trovo interessante", ha aggiunto, "allinearsi con artisti che possiedono l'immaginazione più vivida, i sensi morali più rigorosi, ma empatici e le discipline più appassionate e rigorose per creare mondi e storie che contribuiscono alla nostra esperienza e comprensione di cosa vuol dire essere un umano al giorno d'oggi e, in particolare, in questo Paese".

Sono molti i film in uscita in cui vedremo Michael Shannon a partire dall'atteso Bullet Train, che verrà presentato in anteprima al Festival di Locarno, ad agosto, Shannon affiancherà Jessica Chastain nella serie biografica George and Tammy e lo ritroveremo inoltre nel film corale di David O. Russell Amsterdam.