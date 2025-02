Michael Shannon debutta alla regia con Eric Larue: trailer e data di uscita del film drammatico

Magnolia Pictures ha finalmente rivelato la data di uscita e il trailer del primo lungometraggio diretto dall'attore Michael Shannon. Il film drammatico Eric Larue arriverà nelle sale il 4 aprile. Di seguito potete vedere il trailer.

Eric Larue racconta la storia di due genitori che, dopo un crimine scioccante commesso dal figlio, cercano sollievo in diverse congregazioni religiose rivali.

Shannon ha assemblato un cast di grandi nomi, tra cui Judy Greer, Alexander Skarsgård, Alison Pill, Tracy Letts, Paul Sparks e Annie Parisse, per questo film ispirato alla pièce teatrale di Brett Neveu del 2002.

Il film ha avuto la sua anteprima mondiale al Tribeca Festival, mentre Magnolia detiene i diritti per il Nord America.

Trama e dettagli del debutto registico di Michael Shannon

Nel titolo, Greer interpreta Janice, una madre che affronta le dolorose conseguenze dell'omicidio di tre compagni di scuola da parte del figlio. Smarrita e immersa in un profondo turbamento, Janice non riesce a liberarsi dalla rabbia e dalla frustrazione. Nel frattempo, suo marito, interpretato da Skarsgård, ha trovato conforto in una nuova chiesa, mentre Janice fatica a trovare pace nella sua fede, nonostante i suggerimenti del pastore di incontrare le madri delle vittime di suo figlio per provare a guarire.

"Non posso credere a quanto sia fortunato ad avere Magnolia, una compagnia che ammiro da anni, a distribuire il mio primo lungometraggio da regista", ha dichiarato Shannon a Deadline. "Eric Larue è per me importante come qualsiasi altro lavoro che ho fatto come attore. Volevo fare un film che potesse forse aiutare a curare una ferita legata a un problema che ci ha diviso come paese per tanto tempo: la violenza delle armi nelle scuole e il suo effetto devastante sulla nostra società".

Eric Larue è una produzione di Caliwood Pictures, A Big Indie e Brace Cove.