Michael: Miles Teller già virale nei panni dell'avvocato Branca, ma solo per quel dettaglio "irriconoscibile"

Jafaar Jackson, nipote del re del Pop, è identico a Michael Jackson, ma a rubare la scena nel trailer è un irriconoscibile Miles Teller nei panni del suo avvocato.

Non solo il trailer di Michael ha infranto i record di visualizzazioni, ma ha dato di che parlare ai fan per il look sfoggiato da Miler Teller, "irriconoscibile" nei panni dell'avvocato e manager di Michael Jackson, John Branca.

A interpretare il divo del pop è il vero nipote di Michael Jackson, Jaafar Jackson, figlio di Jermaine Jackson. L'acclamato Colman Domingo veste i panni di Joe Jackson, padre/padrone di Michael, mentre Nia Long è Katherine Jackson, Kendrick Sampson interpreta Quincy Jones e Kat Graham veste i panni di Diana Ross.

I commenti perplessi dei fan sui social media

Ma a catturare l'attenzione dei fan è soprattutto l'apparizione di Miles Teller nel trailer di Michael con i capelli lunghi, le protesi facciali e un aspetto quasi irriconoscibile. Il web si è rapidamente invaso di reazioni contrastanti. Alcuni fan sono rimasti sorpresi nel vedere Teller in un'interpretazione così visibilmente stilizzata di John Branca, altri hanno ammesso di aver alzato gli occhi al cielo vedendo questa versione così posticcia del manager di Jackson.

Essendo Miles Teller uno dei nomi più noti del cast, molti si aspettavano che il trailer lo mettesse in primo piano, ma c'è chi ha espresso la propria preoccupazione per le interpretazioni del cast nel biopic diretto da Antoine Fuqua, come possiamo leggere nei vari commenti sui social in cui non manca l'ironia.

La parrucca di Miles Teller diventa virale: la reazione dell'attore

In un'intervista con ScreenRant per la promozione di Eternity, a Miles Teller è stato chiesto di commentare la reazione dei fan al suo aspetto nel trailer. "È solo una parrucca" ha risposto l'attore. "Non sono molto online, ma alcune persone me lo hanno detto". L'attore ha lodato l'attenzione ai dettagli dedicata a trucco e acconciature per il film biografico lodando la performance di Jaafar Jackson e promettendo che il pubblico "impazzirà". Ecco cosa ha detto:

"Il team di trucco e parrucco, l'attenzione ai dettagli, ovviamente gli eredi di Michael sono fortemente coinvolti. Jafaar, suo nipote che interpreta Michael, la gente impazzirà. Ci è voluto così tanto tempo. Jafaar aveva così tanto DNA di Michael Jackson in sé, ma il tempo che gli ha dedicato, ha iniziato a prepararsi diversi anni prima che le riprese iniziassero. Per quanto mi riguarda, sono davvero eccitato".