Michael Madsen, morto il figlio Hudson a soli 26 anni: si sospetta un suicidio

Michael Madsen ha appena rivelato di essere "affranto e sopraffatto dal dolore" dopo la notizia della scomparsa di suo figlio, Hudson Madsen, il quale è stato trovato morto a soli 26 anni alle Hawaii: le autorità sospettano che il ragazzo si sia suicidato anche se ancora non è stata ancora rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale.

Hudson Madsen, il figlioccio di Quentin Tarantino, è morto per un "apparente sparo autoinflitto". Da allora la sua famiglia ha reso omaggio al veterano dell'Afghanistan, dichiarando, attraverso una dichiarazione rilasciata per Metro: "Abbiamo il cuore spezzato e siamo sopraffatti dal dolore per la perdita di Hudson."

"La sua memoria e la sua luce saranno ricordate da tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Chiediamo privacy e rispetto in questo momento difficile. Grazie." Conclude la famiglia nella dichiarazione. La madre di Hudson, DeAnna Madsen, 61 anni, si è appena recata alle Hawaii per organizzare il funerale, secondo quanto riferito da una fonte anonima.

Un portavoce del dipartimento del medico legale di Honolulu ha dichiarato: "Posso confermare che Hudson Lee Madsen, 26 anni, è morto per una ferita da arma da fuoco alla testa, in un sospetto suicidio, sull'isola di Oahu". Secondo i social media il figlio del celebre attore Michael Madsen, spesso collaboratore e amico di lunga data di Quentin Tarantino, viveva a Wahiawa, nelle Hawaii, insieme alla moglie Carlie.