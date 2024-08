Michael Madsen arrestato: l'attore feticcio di Tarantino è stato accusato di violenza domestica

Michael Madsen è stato arrestato nel fine settimana per aggressione domestica dopo che gli agenti dello sceriffo della contea di Los Angeles hanno risposto a una chiamata che suggeriva una lite tra l'attore e sua moglie nella loro casa di Malibu, come ha confermato Deadline.

Gli agenti sono stati chiamati a casa poco dopo la mezzanotte di sabato da una donna adulta che sosteneva che Madsen l'avesse spinta e chiusa fuori di casa, ha dichiarato a Deadline il tenente dello sceriffo della contea di Los Angeles Adam Zeko. Quando sono arrivati, la donna era al sicuro con una squadra di sicurezza, ha aggiunto Zeko.

Madsen è stato portato alla stazione dello sceriffo di Malibu/Lost Hills intorno all'1:40, dove è stato schedato per aggressione domestica e rilasciato dietro una cauzione di 20.000 dollari.

Le Iene: Michael Madsen nei panni di Mr. Blonde in un momento del film

Madsen è noto soprattutto per la sua collaborazione con Quentin Tarantino in film come Le iene, Kill Bill e The Hateful Eight. Tra i suoi crediti recenti figurano alcuni film indipendenti come Final Wager, South of Hope Street e Outlaw Johnny Black, tra gli altri. Recentemente ha avuto un ruolo al fianco di Tanner Beard in Blood Behind Us, un thriller drammatico dei registi Brendan Gabriel Murphy (Fluxx) e Shaun Hart (The Fall).

La vita dell'attore aveva già subito un duro colpo dopo la morte per suicidio del figlio Hudson: "Sono scioccato visto che mio figlio, con cui ho appena parlato pochi giorni fa, mi ha detto di essere felice... l'ultimo messaggio che ho ricevuto da lui diceva: 'Ti voglio bene papà'", aveva raccontato Madsen al Los Angeles Times.

"Non ho mai visto alcun segno di depressione. È tutto così tragico e triste. Sto solo cercando di dare un senso a tutto questo, non riesco ancora a capire cosa è successo", aveva aggiunto Madsen. "Stava affrontando le tipiche sfide della vita dovute alle finanze, ma voleva una famiglia. Stava guardando al futuro, quindi è assurdo. Non riesco proprio a capire cosa sia successo".