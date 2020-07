Trading Paint - Oltre la leggenda, la recensione: Travolta e Madsen, dai fratelli Vega a rivali in pista

La recensione di Trading Paint - Oltre la leggenda: i due attori "tarantiniani" sono piloti rivali in gare di auto su sterrato, ma il film di Karzan Kader funziona poco ed emerge soprattutto la nostalgia per i loro ruoli in Pulp Fiction e Le iene.

Trading Paint - Oltre la leggenda: John Travolta in una scena del film

C'erano una volta i fratelli Vega. E c'erano una volta anche John Travolta e Michael Madsen. Niente paura, i due attori ci sono ancora: il problema è perché, come vedremo nella recensione di Trading Paint - Oltre la leggenda, due star di questo calibro, che hanno avuto vette sicuramente elevate nella loro carriera, ma anche cadute burrascose, si perdano a girare un prodotto destinato direct to video (il film di Karzan Kader è appena uscito in homevideo per Koch Media ed è disponibile anche in streaming) certamente dimenticabile, seppur con qualche breve spunto spettacolare.

Trading Paint - Oltre la leggenda: Michael Madsen una scena del film

John Travolta e Michael Madsen: dai fratelli Vega a piloti rivali

Trading Paint - Oltre la leggenda: John Travolta in una scena

Come noto, i due attori per Quentin Tarantino hanno interpretato due fratelli ma in film diversi: Michael Madsen è stato Vic Vega ne Le iene, John Travolta ha vestito gli indimenticabili panni di Vincent Vega in Pulp Fiction. C'era stato anche un progetto per un film sui due assieme, poi tramontato. Ora ricompaiono insieme da rivali in Trading Paint - Oltre la leggenda, in un contesto lontano anni luce dai mondi di Tarantino.

Trading Paint - Oltre la leggenda: Michael Madsen in una scena

Qui siamo in Alabama, nel pianeta delle corse automobilistiche su sterrato. Travolta è Sam Munroe, ex pilota con un grande passato alle spalle, che ora gestisce una scuderia nella quale corre il figlio Cam (Toby Sebastian). Quest'ultimo vede sfumare la vittoria in campionato per l'ennesimo problema tecnico alla sua vettura, per cui accetta l'offerta di Linsky (Michael Madsen), grande rivale del padre in pista e fuori, di andare a correre con lui.

Trading Paint - Oltre la leggenda: Shania Twain e John Travolta in una scena del film

Il figliol prodigo e i tanto rassicuranti buoni sentimenti

Trading Paint - Oltre la leggenda: Toby Sebastian in una scena del film

La conseguenza inevitabile di questa decisione sarà la rovina dei rapporti tra padre e figlio, che si ritroveranno contro anche in pista, visto che il vecchio campione decide di tornare al volante. Dopo tutto questo avete già capito come andrà a finire? Difficile dire di no. Già per lo schema predisposto, Trading Paint - Oltre la leggenda è di uno di quei film dove il rapporto padre-figlio diventa quasi una soap opera e cambia improvvisamente più volte rotta nel giro di una scena, per poi rientrare nei rassicuranti panni del figliol prodigo e del padre pronto a riabbracciarlo.

Trading Paint - Oltre la leggenda: John Travolta in una scena del film

Perché alla fine, come ampiamente prevedibile, trionfano i buoni sentimenti e il cattivo non l'avrà vinta. E non mancano altri temi immancabili: il rimorso del protagonista per una recente tragedia familiare di cui si sente responsabile, ma anche il nuovo amore che fa capolino per la nuova vita di Sam, con quella Becca interpretata da Shania Twain. Anche qui, tutto come ampiamente previsto. E per un film non è esattamente un complimento.

Trading Paint - Oltre la leggenda: una scena del film

Rivalità sportiva superficiale, che nostalgia per Vic e Vincent

Trading Paint - Oltre la leggenda: una scena del film

Anche il tema del dramma sportivo, che ha fatto la fortuna di tanti film, qui resta molto superficiale e annacquato. Ovviamente non può mancare il momento fortemente drammatico, tipico delle corse automobilistiche, ma anche in questo caso il film spara a salve. La rivalità tra i personaggi di Travolta e Madsen, vista la caratura degli attori, avrebbe potuto avere maggior spessore e soprattutto essere sondata in profondità.

Trading Paint - Oltre la leggenda: una scena del film

Le scene delle gare su sterrato promettono bene all'inizio, sembrano tese e spettacolari, il problema è che poi sembrano proseguire sulla stessa falsariga, quasi uguali, senza guizzi particolari. E i dialoghi spesso banali non aiutano. Insomma la sequenza di eventi è davvero troppo prevedibile per risultare appassionante. E quando vediamo Travolta e Madsen imbolsiti e vestiti da piloti, la nostalgia per Vic e Vincent Vega diventa davvero travolgente.