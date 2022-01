Michael Madsen sulla morte per suicidio di suo figlio: "Non riesco a capire cosa è successo"

Michael Madsen si è aperto per la prima volta a proposito della morte di suo figlio Hudson: il ragazzo è deceduto a causa di una ferita d'arma da fuoco alla testa, in quello che le autorità sospettano sia stato un suicidio, anche se per adesso non è stata ancora rilasciata nessuna dichiarazione ufficiale.

"Sono scioccato visto che mio figlio, con cui ho appena parlato pochi giorni fa, mi ha detto di essere felice... l'ultimo messaggio che ho ricevuto da lui diceva: 'Ti voglio bene papà'", ha raccontato Madsen, in una dichiarazione condivisa con il Los Angeles Times.

"Non ho mai visto alcun segno di depressione. È tutto così tragico e triste. Sto solo cercando di dare un senso a tutto questo, non riesco ancora a capire cosa è successo", ha continuato l'attore 64enne. "Stava affrontando le tipiche sfide della vita dovute alle finanze, ma voleva una famiglia. Stava guardando al futuro, quindi è assurdo. Non riesco proprio a capire cosa sia successo".

La famiglia di Hudson ha confermato la sua morte in una dichiarazione rilasciata questo martedì: "Abbiamo il cuore spezzato e siamo sopraffatti dal dolore per la perdita di Hudson. La sua luce rimarrà nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto e amato. Chiediamo privacy e rispetto in questo momento difficile". Un portavoce del medico legale di Honolulu ha dichiarato che il figlio di Michael Madsen è morto per una ferita d'arma da fuoco e che il suicidio sembra essere sempre più evidente.