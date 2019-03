Michael Madsen: l'attore de Le Iene arrestato per guida in stato di ebbrezza

Michael Madsen è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza oggi a Malibu. L'attore feticcio di Quentin Tarantino sarebbe stato fermato dalla polizia dopo un incidente.

La star de Le Iene e Kill Bill Michael Madsen era alla guida della sua Land Rover, e perdendo il controllo del mezzo, si sarebbe scontrato contro un palo. In seguito all'incidente, avvenuto intorno alle 20.00 di domenica 24 marzo, la polizia ha fermato l'attore e lo ha arrestato per guida in stato di ebbrezza. Madsen, che ha 61 anni, fortunatamente non è ferito ed è stato rilasciato poche ore fa.

Poco dopo il rilascio, Madsen ha dichiarato tramite il suo avvocato che la causa dell'incidente sarebbe da attribuirsi all'effetto di farmaci. "Stiamo aspettando le analisi del sangue, ma sospettiamo che l'incidente sia stato causato dagli effetti collaterali di un farmaco che sta assumendo sotto controllo medico." Nello specifico, si tratterebbe di un farmaco "che funziona meglio se assunto prima di andare a dormire e lui l'ha preso troppo presto"

Non è la prima volta che Michael Madsen si ritrova nei guai con la legge. Nel 2012 era stato arrestato due volte: la prima, a marzo, per una lite in famiglia e la seconda, a settembre, per guida in stato di ubriachezza. In quell'occasione gli era stato riscontrato un livello di alcool nel sangue più del doppio di quanto consentito dalla legge.