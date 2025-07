Michael Madsen: le star di Hollywood ricordano l'attore di Kill Bill e Le iene

Diversi amici e colleghi di Michael Madsen hanno dedicato pensieri e omaggi all'attore, scomparso giovedì all'età di 67 anni. Famoso per i ruoli nei film di Quentin Tarantino, Madsen era particolarmente apprezzato ad Hollywood.

Nelle ore successive alla circolazione della notizia della sua prematura scomparsa, sono state pubblicate diverse dichiarazioni tramite stampa e social da parte di star che hanno lavorato con l'attore.

Hollywood ricorda Michael Madsen

Una delle prime a dedicare un pensiero a Madsen è stata la co-star di Kill Bill Vivica A. Fox:"Ho avuto il piacere di lavorare con Michael Madsen in Kill Bill e in diversi altri film. Michael era un uomo talentuoso con una straordinaria presenza sullo schermo. Le mie più sentite condoglianze e preghiere alla sua famiglia" ha ricordato Fox.

Addolorato anche Stephen Baldwin:"Sono devastato nell'apprendere della morte di Michael Madsen, davvero originale, coraggioso e indimenticabile. È stato un onore conoscerlo e lavorare con lui. Le mie preghiere vanno a sua moglie DeAnna e a tutta la famiglia Madsen. Riposa in pace, fratello".

Michael Madsen in una scena de Le iene

Uno dei grandi amici di Michael Madsen e co-star ne Le iene è stato Harvey Keitel, che ne ha approfittato per ricordare anche Chris Penn, collega nel film di Tarantino e scomparso prematuramente nel 2006:"Addio, mio caro amico. Non dimenticherò mai una delle scene migliori che abbia mai visto in un film, quella tra te e Chris Penn che litigate in Le iene. Una scena d'amore straordinaria. Dai un abbraccio a Chris da parte mia".

La carriera da duro di Michael Madsen e la sua improvvisa morte

Noto per le sue collaborazioni con Quentin Tarantino, Michael Madsen ha recitato in oltre 300 film, interpretando spesso ruoli da 'duro'. Secondo quanto riportano i media di Los Angeles, Madsen è stato dichiarato in seguito ad una chiamata al 911 dalla sua abitazione.

Il suo manager Ron Smith ha dichiarato:"Da quanto sappiamo, Michael ha avuto un arresto cardiaco ed è stato trovato senza vita nella sua casa di Malibu questa mattina presto".

Nell'ultimo periodo, Michael Madsen stava lavorando alla pubblicazione di un libro intitolato Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, oltre a vari progetti nelle vesti di attore. Tra i suoi film più famosi spiccano Le iene (1992), Kill Bill (Volume 1, 2003 e Volume 2, 2004), The Hateful Eight (2015) e C'era una volta a... Hollywood (2019).