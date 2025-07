Free Willy: la giovane star del film ricorda Michael Madsen: "Era un'anima davvero speciale"

Jason James Richter, l'attore che da bambino interpretò il piccolo protagonista Jesse in Free Willy - Un amico da salvare, ha pubblicato un messaggio su Instagram per esprimere il proprio dolore dopo la notizia della scomparsa di Michael Madsen.

La star de Le iene, nel film del 1993, interpretava Glen, il padre affidatario del personaggio di Richter, e il protagonista del lungometraggio ricorda con grande affetto quel periodo.

Il toccante ricordo di Michael Madsen della star di Free Willy

"Ho appena ricevuto la notizia della scomparsa di Michael e volevo mandare le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi fan. Michael era un'anima davvero speciale e ha avuto un impatto profondo su di me. Mi mancherà moltissimo" ha scritto Richter.

Michael Madsen è scomparso il 3 luglio dopo essere stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles dopo una chiamata al 911. Negli ultimi anni l'attore era stato coinvolto in diverse controversie giudiziarie, tra cui un arresto per violazione di domicilio nel 2022 e un arresto per violenza domestica nel 2024. La sua ultima apparizione in pubblico risale al 27 aprile, al Chiller Theatre Expo in New Jersey.

Il successo di Free Willy - Un amico da salvare

Jason James Richter, proprio ad inizio mese, aveva ricordato pubblicamente il film dopo un pranzo con il produttore Mark A. Marshall:"Non sapevo nulla del mondo del cinema quando ottenni quel ruolo. Era il mio primo lavoro da attore in assoluto (Wikipedia sbaglia) e Mark mi insegnò tutto. Gli sarò per sempre grato per la sua amicizia e il suo sostegno nel corso degli anni. Ti voglio bene, amico" scrisse Richter.

Michael Madsen in una scena di Krach

Free Willy - un amico da salvare incassò oltre 150 milioni di dollari alla sua uscita nel 1993 e vennero realizzati due sequel: Free Willy 2 - La grande avventura (1995) e Free Willy 3 - Il salvataggio (1997), con Richter protagonista in tutti e tre i film. Michael Madsen recitò nei primi due film.