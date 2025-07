Michael Madsen: la sorella Virginia e le star di Hollywood ricordano la star di Le Iene

La morte di Michael Madsen ha suscitato molte reazioni tra le star di Hollywood che hanno condiviso nelle ultime ore ricordi, tributi e pensieri rivolti alla star del cinema.

L'attore, star di film come Le iene e Kill Bill, è stato ritrovato privo di vita nella sua casa di Malibu il 3 luglio all'età di 67 anni.

Il messaggio della sorella

Virginia Madsen, sorella di Michael, ha condiviso un post per dire addio al fratello con un ricordo molto emozionante in cui dichiara: "Era tuono e velluto. Malizia avvolta nella tenerezza. Un poeta travestito da fuorilegge. Un padre, un figlio, un fratello - scolpiti nella contraddizione, temprati da un amore che ha lasciato il segno. Non piangiamo un personaggio pubblico. Non piangiamo un mito - ma carne, sangue e cuore feroce che ha attraversato la vita in modo impetuoso, fragoroso, brillante e per metà in fiamme. Che ci lascia echi - rochi, brillanti, irripetibili - metà leggenda, metà ninna nanna. Mi mancheranno le nostre battute, le risate improvvise, il suono di lui. Mi mancherà il ragazzo che era stato prima della leggenda. Mi manca il mio fratello maggiore".

Virginia ha quindi rivolto un messaggio alle persone che hanno inviato le proprie condoglianze: "Grazie a tutti coloro che ci hanno contattato con amore e ricordi. Con il tempo condivideremo i dettagli di come vogliamo celebrare la sua vita. Ma, per ora, restiamo vicini e lasciamo che il silenzio dica ciò che le parole non possono".

I messaggi dei colleghi e degli amici

Vivica A. Fox ha invece rilasciato un comunicato al New York Post in cui ricorda: "Ho avuto il piacere di lavorare con Michael Madsen in Kill Bill e molti altri film! Michael era un uomo di talento con un'incredibile presenza scenica! Le mie più profonde condoglianze e preghiere sono rivolte alla sua famiglia".

Jennifer Tilly ha scritto sui social: "Michael è stato uno dei miei attori preferiti con cui io abbia mai lavorato. Getaway è stato realizzato davvero all'inizio della mia carriera e mi ha fatto sentire al sicuro e sostenuta. Era follemente audace e turbolento con le sue scelte in fatto di personaggi e aveva un tagliente senso dell'umorismo. Non mi ricordo di aver mai riso così tanto su un set cinematografico in tutta la mia vita. Un enorme talento. Se ne è andato troppo presto".

Il regista Robert Rodriguez ha ricordato online che lui e Frank Miller hanno sempre amato raccontare la storia di come nessuno avesse il permesso di improvvisare qualsiasi parte di dialogo in Sin City perché volevano che il film fosse incredibilmente fedele alla graphic novel, ma hanno fatto un'eccezione a quella regola quanto Madsen ha lavorato con loro perché era un fantastico autore che li faceva ridere così tanto ed era in grado di ideare delle battute incredibili. I due artisti, inoltre, avevano deciso di affidargli un ruolo nonostante non avesse l'aspetto del personaggio come era disegnato nel libro.

Billy Baldwin ha commentato che ritiene appropriato che il suo amico sia morto durante il weekend del 4 luglio: "Non era un fuoco d'artificio... Era un vero candelotto di dinamite sullo schermo e nella vita".

Titus Welliver ha ricordato il suo amico sottolineando che i suoi film non saranno mai dimenticati.

James Woods, che aveva lavorato con Madsen in occasione di film come Getaway e Linea diretta - Un'occasione unica, ha sottolineato che era rimasto colpito dalla 'sua natura dolce e generosità', in totale contrasto con il tipo di personaggi che interpretava in modo brillante sullo schermo.

Rob Schneider ha condiviso la triste notizia della morte di Michael ricordando che era un attore davvero talentuoso e un gentleman che faceva sentire a proprio agio tutte le persone sul set, oltre a essere generoso con le sue storie e la sua risata contagiosa.