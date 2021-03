Michael Keaton spiega perché potrebbe non recitare in The Flash

L'attore Michael Keaton ha spiegato i motivi per cui potrebbe non recitare in The Flash, il film che verrà diretto da Andy Muschietti.

The Flash dovrebbe avere nel proprio cast Michael Keaton, ma l'attore ha ammesso che la sua partecipazione al film potrebbe saltare a causa degli impegni e della pandemia.

L'attore dovrebbe avere un ruolo importante nel progetto diretto da Andy Muschietti e apparire in una versione stile mentore nel nuovo capitolo della storia di Barry Allen.

Michael Keaton, parlando di The Flash, ha però ammesso: "Ho bisogno di pensarci un minuto perché sono così fortunato e ho così tanti progetti a cui pensare ora. Sono davvero pieno di lavoro. Non so perché, ma lo sono, e se devo dire la verità c'è da qualche parte sul mio iPad una versione di The Flash che non ho ancora avuto tempo di leggere... Li ho chiamati e ho detto 'Devo essere onesto. Non riesco a darci un'occhiata ora'. Sono così impegnato nella realizzazione della serie Dopesick per Hulu e sto preparando un progetto di cui sarò produttore e di cui sarò protagonista in autunno, e di cui mi sento responsabile".

L'attore ha pensato: "Se parlassi di Batman starei dicendo delle cavolate. Non so realmente nulla, devo ancora leggere la bozza più recente della sceneggiatura".

Keaton ha inoltre aggiunto: "Sono inoltre preoccupato per la situazione del COVID nel Regno Unito più di tutto il resto. Quello determinerà ogni cosa ed è per questo motivo che vivo distante dalla città e mi tengo a distanza da tutti, la questione del COVID mi preoccupa realmente. Si tratta del primo elemento che considero con tutti i progetti. Considero la questione e penso 'Mi ucciderà, letteralmente?'. E se non è una questione da tenere in considerazione allora ne parleremo".

Commentando l'ipotesi di riprendere la parte di Batman, tuttavia, Michael ha ammesso: "Sarà divertente. Bisognerà scoprire cosa accadrà". La star ha concluso: "Quando accadrà ci penserò, ma fino a quel momento non voglio realmente pensarci".

Alla regia ci sarà Andy Muschietti, recentemente autore di It, mentre la sceneggiatura è firmata da Christina Hodson (Birds of Prey).

The Flash dovrebbe adattare gli eventi raccontati tra le pagine dei fumetti in occasione di Flashpoint e Muschietti aveva spiegato: "Si tratta di una storia sui viaggi nel tempo: Flash ritorna indietro per provare a salvare sua madre. Offrirà delle scene d'azione spettacolari ma avrà un grande cuore".