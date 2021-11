Michael Keaton conferma il ritorno di Vulture in un nuovo progetto

Michael Keaton riprenderà il ruolo di Vulture in un progetto della Marvel di cui non ha però svelato i dettagli. L'attore ha svelato la notizia durante un'apparizione al talk show condotto da Jimmy Kimmel, scatenando immediatamente le ipotesi dei fan.

In Spider-Man: Homecoming l'attore Michael Keaton ha avuto il ruolo di Vulture, antagonista del giovane supereroe. Il film svelava inoltre che il personaggio era il padre di Liz.

La star ha ora annunciato: "Sto girando domani. Realizzerò delle scene di Vulture". Keaton non ha però potuto svelare il titolo del progetto in cui apparirà, ribadendo solo che saranno delle sequenze in cui appare Vulture, personaggio che definisce davvero molto "divertente" da interpretare.

I fan della Marvel hanno ipotizzato che Michael sarà impegnato nella realizzazione di alcune scene di Doctor Strange in the Multiverse of Madness di cui verranno realizzate delle riprese aggiuntive nelle prossime settimane, mentre altri sostengono che il villain apparirà in Morbius, il progetto con star Jared Leto. Per ora, tuttavia, non resta che attendere per scoprire in che modo il personaggio rientrerà in scena.