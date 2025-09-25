Priscilla Presley: "Michael Jackson sposò Lisa Marie per sembrare un desiderabile eterosessuale"

Priscilla Presley ha criticato pubblicamente il matrimonio tra la figlia Lisa Marie e Michael Jackson nel suo nuovo memoir, Softly, As I Leave You: Life After Elvis.

Nel libro, Presley precisa di non aver mai approvato le nozze della figlia, celebrate in segreto il 26 maggio 1994 nella Repubblica Dominicana, poco più di trentuno anni fa.

Priscilla Presley critica il matrimonio tra Lisa Marie e Michael Jackson

"Ero inorridita dal matrimonio" ha scritto Presley nel libro "Sapevo nel profondo che Michael non stava sposando Lisa Marie, ma la dinastia Presley. Il Re del Pop si stava alleando con il Re del Rock and Roll".

Secondo Priscilla Presley, Michael Jackson non era affatto innamorato di sua figlia e le nozze coincisero con un periodo di problemi legali per il cantante. Presley è convinta che Jacko abbia usato il matrimonio per ripulire la sua immagine: "L'ha sposata in un momento in cui aveva disperatamente bisogno di una buona pubblicità che lo mostrasse come un uomo eterosessuale desiderabile. Foto con la figlia di Elvis e un enorme anello di fidanzamento? Quella immagine era oro puro".

La nascita del legame tra Lisa Marie Presley e Michael Jackson

I due si conobbero quando Lisa Marie era ancora una bambina e anni dopo lui la contattò nel periodo in cui le accuse di abusi su minori divennero pubbliche. Inizialmente, secondo Priscilla Presley, Lisa Marie credette all'innocenza di Jackson.

La star di Una pallottola spuntata ritiene che Michael Jackson abbia manipolato Lisa Marie e l'abbia minacciata di avere figli; Priscilla racconta che la figlia le raccontò che se non avesse avuto figli con lei Jackson li avrebbe fatti con Debbie Rowe, che in seguito Jacko sposò e con la quale ebbe due figli. Presley sostiene che la figlia fosse molto infelice al matrimonio e Jackson spariva per giorni, rinchiudendosi nel suo ranch.

Nel 1996, Lisa Marie Presley chiese il divorzio da Michael Jackson. Quest'ultimo, è scomparso all'età di 50 anni nel 2009 per intossicazione da propofol, mentre Lisa Marie Presley è scomparsa nel 2023, a 54 anni, per arresto cardiaco. Prima di Jackson, era stata sposata con Danny Keough, con il quale ebbe due figli, e successivamente con Nicolas Cage e il musicista Michael Lockwood, con il quale ebbe due figlie gemelle e affrontò un burrascoso divorzio.