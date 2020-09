Michael Jackson: Jane Fonda racconta quando hanno fatto il bagno nudi insieme

Jane Fonda ha ricordato i momenti dell'amicizia con Michael Jackson, raccontando alcune esperienze vissute col Re del Pop, come quella volta che hanno fatto il bagno nudi insieme.

Durante un'intervista in streaming allo show "What Happens live with Andy Cohen", Jane Fonda ha confessato alcuni episodi di quando era amica di Michael Jackson, rivelando ad esempio la volta che hanno fatto il bagno nudi insieme.

Erano i ruggenti anni '80 quando l'attrice ha conosciuto da vicino il Re del Pop, durante le riprese del film del 1981 Sul lago dorato.

"Mi sono tuffata tutta nuda con lui" - ha condiviso la star con Andy Cohen. "Che ne dici di questa notizia? Goditela!"

Fonda non ha approfondito le esatte motivazioni che l'hanno portata a questo incontro curioso, ma ha spiegato alcuni dettagli del tempo trascorso insieme al cantante: "Quando stavo girando Tornando a casa, nel New Hampshire, ha vissuto con me per circa una settimana, nella stessa casa. Ha dormito su un materasso piazzato sul pavimento del soggiorno, mentre io ho dormito in un loft al piano di sopra".

Quando ha descritto Michael Jackson, Fonda l'ha ricordato come un personaggio "molto toccante e interessante. Lo conoscevo abbastanza bene. Sono andata spesso a casa sua e lui è venuto spesso a casa mia".

Tuttavia la loro amicizia non è continuata fino agli ultimi anni di vita di Jackson, Jane Fonda ha raccontato che non gli è stata vicino perché non sono rimasti più in contatto. Michael Jackson è morto il 25 giugno 2009 all'età di 50 anni, in seguito a un'overdose di farmaci tra cui Propofol e Lorazepam.

In occasione dell'undicesimo anniversario della sua morte all'inizio di quest'anno, la sua unica figlia Paris, 22 anni, l'ha ricordato, ringraziandolo "per la magia".

