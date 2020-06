Michael Jackson, la figlia Paris pubblica un video con immagini inedite

Paris, figlia di Michael Jackson, a 11 anni dalla scomparsa del padre ha pubblicato su Facebook un video con delle immagini inedite del cantante. La ragazza, che sta seguendo le orme del padre, nella clip è ancora una bambina e si sente Michael chiederle: ' Cosa vuoi fare da grande?'.

Paris Jackson è sempre più decisa ad intraprendere la carriera di cantante, insieme al fidanzato Gabriel Glenn ha fondato i The Soundflowers, il duo ha presentato il suo primo album. Paris ha deciso di far coincidere la data di uscita dell'EP con l'undicesimo anniversario della morte del padre, l'indimenticabile Michael Jackson. Per l'occasione, sulla pagina Facebook della ragazza, è stato presentato un emozionante video di lancio del disco in cui si vedono alcune immagini inedite della pop star. Paris appare bambina e sta giocando quando Michael le chiede: "Cosa vuoi fare da grande", la sua risposta mostra che Paris ha sempre avuto le idee chiare: "Mi piacerebbe fare quello che fai tu", poi il dialogo continua: "Cosa faccio io?", "Tu balli e canti" risponde la piccola a cui viene chiesto: "È questo quello che vuoi fare?", e lei risponde con un eloquente cenno affermativo con la testa.

L'EP dei Soundflowers si chiama Your Look (Glorious), è composto da cinque brani, il suono è completamente diverso da quello di Michael Jackson, Paris ha scelto di avvicinarsi alla musica folk con la prevalenza delle chitarre acustiche. Nel comunicato stampa di presentazione Paris ha scritto: "Un sacco della nostra musica, alcune delle canzoni di questo EP e alcune delle canzoni che devono ancora uscire parlano di pena e di dolore".