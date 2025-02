Jane Fonda: "Essere woke significa fregarsene qualcosa delle altre persone"

Tra le star più agguerrite e in prima linea di Hollywood, Jane Fonda ha esortato i colleghi e tutto il suo settore a combattere questi tempi difficili attraverso l'empatia.

Jane Fonda è stata premiata con lo Screen Actors Guild Award alla carriera, e dopo aver ritirato il premio, ha approfittato del discorso di ringraziamento per lanciare un messaggio.

L'appello di Jane Fonda

"Quello che noi attori creiamo è empatia" ha spiegato Fonda "Il nostro compito è comprendere un altro essere umano così profondamente da riuscire a toccarne l'anima".

Jane Fonda al Festival di Cannes 2018

L'attrice ha fatto riferimento alla cultura woke e all'attuale situazione americana dopo la nomina di Trump:"Non fate errori, l'empatia non è debolezza né qualcosa di woke. A proposito, woke significa semplicemente che ti importa degli altri. Un sacco di persone subiranno gravi conseguenze da quello che sta accadendo. Anche se hanno idee politiche diverse dalle nostre, dobbiamo evitare di giudicare e invece ascoltare con il cuore".

L'aiuto dei sindacati per la categoria secondo Jane Fonda

Nel suo discorso, Jane Fonda ha rimarcato l'importanza del sostegno della Screen Actors Guild:"Credo molto nei sindacati. Ci proteggono. Ci uniscono in una comunità e ci danno potere".

La comunità come obiettivo per diventare più forti:"La comunità significa potere, ed è davvero importante in questo momento in cui il potere dei lavoratori è sotto attacco e la comunità si sta indebolendo".

Jane Fonda con il Golden Globe alla carriera

Veterana di Hollywood, Jane Fonda ha diviso la sua carriera tra cinema, teatro e tv, aggiudicandosi due premi Oscar, un Emmy e sette Golden Globe.