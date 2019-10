Michael Jackson: per Elton John "Era un malato di mente, una persona inquietante"

Michael Jackson era un "malato di mente" secondo Elton John: il cantante inglese parla del Re del Pop nella sua ultima autobiografia intitolata Me, accennando ai suoi ultimi anni di vita e raccontando un episodio che accadde ad una festa.

Elton John ha definito Michael Jackson, scomparso il 25 giugno 2009 poco prima dell'inizio del suo tour inglese, una persona inquietante e ha affermato che il Re del pop abbia avuto una malattia mentale nei suoi ultimi anni, decenni dopo il loro primo incontro.

Le due star della musica, infatti, si erano incontrate per la prima volta quando Michael Jackson aveva circa 14 anni e faceva parte del gruppo musicale The Jackson Five. Decenni dopo, poco prima della prematura morte del cantante, Elton John ha pensato che l'amico fosse afflitto da una malattia mentale: "Dio sa cosa gli stesse accadendo in testa e Dio sa di quali medicinali venisse riempito, ma ogni volta che lo vedevo negli ultimi anni, ho pensato che il povero ragazzo avesse perso totalmente la testa. (...) Era davvero malato di mente, una persona inquietante"

Michael Jackson con Elton John negli anni '70

Il cantante britannico continua raccontando che Michael Jackson sembrava vivere in un mondo tutto suo, dal quale non riusciva a percepire le persone care che gli stavano attorno: "Era incredibilmente triste... se n'era andato, in un mondo tutto suo, circondato da persone che gli dicevano solo quello che voleva sentire."

Questo isolamento dalla realtà viene descritto in un episodio che Elton John ricorda nel suo libro, episodio che accadde durante una festa organizzata da lui e dal futuro marito David Furnish, alla quale Michael Jackson venne invitato. A metà dell'evento, il cantante di Thriller scomparve e venne trovato dalla governante mentre era impegnato a giocare con il figlio del padrone di casa, un ragazzino di 11 anni:"Per qualche ragione, pare che non riuscisse a rapportarsi con gli adulti"

Le memorie di Elton John racchiudono molti altri aneddoti, oltre i suoi ricordi su Michael Jackson, che parlano di molti altri colleghi famosi, tra cui Richard Gere e Sylvester Stallone.