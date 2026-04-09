Michael J. Fox è morto? La reazione dell’attore alla bufala è esilarante

La star di Ritorno al futuro ha visto il video tributo che lo riguardava e che ha alimentato le voci secondo cui fosse morto e che ovviamente si sono diffuse online nel giro di poche ore

Michael J. Fox, star dei film della saga di Ritorno al futuro non è morto, nonostante la pubblicazione di un video intitolato "Ricordando la vita dell'attore Michael J. Fox" sulla CNN e sui siti che ne diffondono i contenuti.

Un portavoce della rete ha dichiarato a Entertainment Weekly: "Il servizio è stato pubblicato per errore; lo abbiamo rimosso dalle nostre piattaforme e porgiamo le nostre scuse a Michael J. Fox e alla sua famiglia".

Still: un film di Michael J. Fox: un primo piano di Michael J. Fox

La relazione di Michael J. Fox all'errore della CNN

Nel giro di poche ore, l'attore ha risposto: "Come reagisci quando accendi la TV e la CNN annuncia la tua morte? Tu... A) Passi alla MSNBC, o come si chiamano adesso, (B) Ti versi dell'acqua bollente sulle gambe; se fa male, stai bene, (C) Chiami tua moglie, sperando che sia preoccupata ma rassicurante, (D) Ti rilassi, lo fanno una volta all'anno, (E) Ti chiedi che cavolo? Pensavo che il mondo stesse finendo, ma a quanto pare sono solo io e sto bene. Con affetto, Mike".

Michael Gross e Michael J. Fox nella serie Casa Keaton

Cosa mostrava il video diffuso per sbaglio

Il video in questione mostrava agli spettatori alcune immagini tratte dalla carriera di Fox nel corso degli anni, oltre a estratti di interviste.

"Ogni settimana entrava nei nostri salotti attraverso il piccolo schermo nei panni di Alex P. Keaton [in Casa Keaton] e, in seguito, sul grande schermo come Marty McFly in Ritorno al futuro", diceva il narratore. "Ma Michael J. Fox ha avuto un terzo atto avvincente come malato di Parkinson e sostenitore della ricerca sulle cellule staminali".

Il video ricordava che Fox ha lasciato Spin City nel 2000 dopo che i suoi sintomi hanno iniziato a influire sul suo lavoro. Gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 1991 e lo ha reso pubblico nel 1998.

"Il suo ruolo più duraturo è stato forse quello di instancabile portavoce contro il Parkinson, un impegno che l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha onorato con il Jean Hersholt Humanitarian Award nel 2022", ha proseguito il video. "Alla fine, Fox ha capito che la sua battaglia contro la malattia ha tirato fuori il meglio di lui".

Shrinking 3, Harrison Ford e Michael J. Fox sul set

Michael J. Fox è tornato a recitare in questa serie Apple TV

Dopo un lungo ritiro dalle scene dovuto all'aggravarsi della sua malattia, l'attore è stato il protagonista di un documentario a lui dedicato e intitolato Still: la storia di Michael J. Fox, mentre più recentemente è tornato a recitare nella terza stagione di Shrinking, in cui interpreta Gerry, anch'egli affetto dal morbo di Parkinson. Si tratta di un paziente di Paul, il personaggio interpretato da Harrison Ford, uno psicologo che a sua volta deve affrontare la stessa malattia.