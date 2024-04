Michael J. Fox: 'Se mi offrissero il ruolo giusto sarei pronto a tornare'

Il Parkinson che ha colpito Michael J. Fox in giovane età lo ha costretto a un ritiro prematuro dalla carriera di attore, ma il ruolo giusto potrebbe spingerlo a uscire dal pensionamento anticipato.

La star di Ritorno al futuro ha recentemente dichiarato a Entertainment Tonight che, dopo che gli è stato diagnosticato il morbo di Parkinson all'età di 29 anni nel 1991, i suoi obiettivi nella vita si sono spostati dalla carriera alla famiglia. Non ha rivelato pubblicamente la sua diagnosi fino al 1998.

Still: la storia di Michael J. Fox, Michael J. Fox in una scena del film

"Il mio obiettivo più grande, credo, era mettere su famiglia. Abbiamo quattro figli fantastici, e questa è stata la cosa più importante", ha detto Fox, riferendosi ai suoi figli, che condivide con sua moglie Tracy Pollan. "E l'altro è la fondazione Michael J. Fox."

I suoi problemi di memoria avevano spinto Michael J. Fox al ritiro nel 2020, ma l'attore non è contrario a tornare sul set "se venisse fuori qualcosa in cui poter mettere dentro le mie realtà, le mie sfide."

Michael J. Fox si alza dalla sedia a rotelle e commuove il pubblico dei BAFTA: "Un film può cambiarti la vita"

Problemi di memoria

The Good Wife: l'attore Michael J. Fox Show nell'episodio Old Spice

Fox ha aggiunto che realizzare il documentario Apple TV+ del 2023 Still: la storia di Michael J. Fox si è rivelato una "grande emozione, quindi se qualcuno mi offre una parte che sono in grado di interpretare divertendomi, bene".

Fox aveva spiegato in precedenza di essere necessariamente diventato selettivo nella scelta dei progetti nella sua carriera a causa delle sue battaglie con la salute. "Quando ho realizzato lo spin-off di The Good Wife non riuscivo a ricordare le battute. Avevo solo questo vuoto", ha detto nel podcast Working It Out di Mike Birbiglia nel 2022. All'epoca, notò di avere avuto lo stesso problema durante le riprese della serie con Kiefer Sutherland Designated Survivor. "Era roba legale e non riuscivo a capirla", ha ricordato Fox. "Ma ciò che mi ha aiutato è il fatto che non mi sono lasciato prendere dal panico. Non sono andato fuori di testa. Ho semplicemente detto, 'Bene, questo è tutto'. Un elemento chiave di questo processo è memorizzare le battute, e non posso farlo.'"

L'anno scorso, Fox aveva rivelato a Empire Magazine di essere stato convinto a smettere di recitare da una scena di C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino: "C'è una scena in cui il personaggio di Leonardo DiCaprio non riesce più a ricordare le sue battute. Torna nel suo camerino e urla contro se stesso allo specchio, come un pazzo. Ho avuto questo momento in cui mi sono guardato allo specchio e mi sono detto, 'Non riesco più a memorizzare.'" Da qui la "decisione pacifica" di smettere di recitare.