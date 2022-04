Michael Douglas su Debra Winger: "Mi morse il braccio e mi misi a piangere"

Nel corso del podcast Literally! With Rob Lowe, Michael Douglas ha raccontato un divertente e saporito aneddoto "cannibale" su Debra Winger e e il film All'inseguimento della pietra verde.

A essersi inizialmente aggiudicata il ruolo di protagonista di All'inseguimento della pietra verde che, poi, sarebbe andato a Kathleen Turner, fu Debra Winger. All'epoca, Michael Douglas incontrò l'attrice in ospedale in vista della sua preparazione "metodica" per interpretare Voglia di tenerezza. L'attore ha raccontato: "La Winger è venuta una sera a cena con noi, mentre stavamo bevendo tequila. Sapete, a volte capita di dare un pugnetto a una persona e dire: 'Ehi, tu!'. Lei, più o meno, fece la stessa con me... Ma mi diede un morso!".

Michael Douglas ha proseguito: "Sì, mi ha dato un morso sul braccio. E io ho urlato e ho pensato: 'Mmm... Potrebbe essere dura lavorare con lei, mi ha procurato una ferita!'". Dopo quell'episodio, l'attore si è rivolto a Robert Zemeckis dicendogli che non avrebbe più potuto lavorare con Debra Winger a causa di quell'evento.

"Mi sono messo a piangere dicendo che non sarei andato mai e poi mai nella giungla con lei! Non era giusto, non mi meritavo una cosa del genere!". Recentemente, Michael Douglas e Kathleen Turner hanno recitato insieme nella terza e ultima stagione de Il metodo Kominski.