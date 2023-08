All'inseguimento della pietra verde stasera su Retequattro: trama e cast del film di Robert Zemeckis

All'inseguimento della pietra verde è il film che, stasera su Retequattro alle 21:20, terrà compagnia al pubblico. Nel 1981 il genere della commedia all'insegna dell'avventura era stato rilanciato da I predatori dell'arca perduta di Steven Spielberg. Questo film del 1984 non solo contribuisce alla fama del genere ma dà una svolta decisiva anche alla carriera di Robert Zemeckis, ancora non decollata. Senza All'inseguimento della pietra verde forse non ci sarebbe mai stato Ritorno al futuro.

La trama

Una scena de All'inseguimento della pietra verde con Michael Douglas

Joan è una scrittrice di romanzi rosa, romantica e sprovveduta. Sua sorella Helen viene rapita e Joan dovrà recarsi in Colombia per liberarla. Moneta di scambio è una mappa del tesoro che suo cognato le ha spedito prima di finire in pasto ai coccodrilli. In Colombia la scrittrice si ritroverà nei guai fin da subito, braccata da poliziotti corrotti e delinquenti imbranati. Per fortuna sul suo cammino incontrerà Jack, un avventuriero senza scrupoli che la salverà, finendo invischiato suo malgrado in una frenetica e delirante caccia al tesoro.

Il cast

Non solo il regista Robert Zemeckis ma anche gli interpreti di All'inseguimento della pietra verde devono molto a questo film. Michael Douglas nel 1984 era più famoso come produttore (per Qualcuno volò sul nido del cuculo), volto riconoscibile più che altro per la serie tv Le strade di San Francisco. Kathleen Turner riuscì a dimostrare di non essere solo il sex symbol di Brivido caldo, finendo per vincere il Golden Globe come miglior attrice in un film commedia. Danny DeVito, noto fino ad allora per la serie Taxi, sarebbe dovuto entrare nel cast de I predatori dell'arca perduta. Cinque anni dopo, nel 1985, ha diretto i due colleghi nel suo fortunato La guerra dei Roses.