Michael Douglas replica a Sharon Stone sul litigio prima di Basic Instinct: "Non ricordo nulla"

Nonostante un'amicizia di lunga data, Michael Douglas e Sharon Stone hanno ricordi particolarmente differenti su com'è iniziata la loro conoscenza. Dopo le dichiarazioni dell'attrice, Michael Douglas ha replicato pubblicamente.

I due hanno recitato nel cult di Paul Verhoeven, Basic Instinct, nel 1992. Da quel periodo in poi, i due hanno mantenuto un ottimo rapporto ma c'è un presunto litigio all'inizio della frequentazione che Michael Douglas non ricorda.

La discussione tra Sharon Stone e Michael Douglas

Secondo Sharon Stone, i due ebbero un litigio al Festival di Cannes che provocò il presunto rifiuto di Michael Douglas di fare un provino con l'attrice per Basic Instinct.

Primo piano di Sharon Stone in Basic Instinct

"Eravamo seduti in tanti, e lui stava parlando di qualcuno e dei suoi figli. Io conoscevo molto bene quella persona di cui parlava" ha detto Stone "Così ho detto qualcosa e lui mi ha risposto:'Che c***o ne sai tu?'. Si trattava di una relazione padre-figlio. Chiaramente, era un tema che lo toccava nel profondo".

L'attrice ha ricordato che l'attore le rispose in malo modo davanti a parecchia gente e ha sottolineato come non fosse certo una di quelle persone intimidite da un grande star, e lo invitò a seguirla fuori per un confronto.

La versione di Michael Douglas sul presunto litigio con Sharon Stone

Il rappresentante di Michael Douglas ha smentito la versione di Stone: "Ricorda solo di aver visto e conosciuto Sharon per la prima volta quando ha visto il provino fatto da Paul Verhoeven per Basic Instinct, e Michael disse: 'Assolutamente, è lei'. Ha sicuramente passato del tempo con Stone a Cannes, ma era quando stavano promuovendo Basic Instinct. E quando avevano finito di girare il film erano amici".

In ogni caso, il rapporto tra le star è molto buono e Sharon Stone in più occasioni ha dichiarato pubblicamente di ammirare il collega con il quale recitò nel film di Verhoeven, che racconta la storia di un detective (Douglas) che indaga su un brutale omicidio e s'imbatte in una affascinante e ambigua scrittrice (Stone).