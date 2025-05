Michael Douglas: "I giganti dello streaming hanno fatto sembrare i produttori dei poveracci"

Michael Douglas, a Cannes per celebrare il 50° anniversario del cult Qualcuno volò sul nido del cuculo, ha riflettuto sui cambiamenti attraversati dall'industria nel corso degli ultimi decenni soffermandosi, in particolare, sul ruolo dello streaming. L'attore e produttore ha dichiarato a Deadline che le aziende della Silicon Valley come Amazon e Apple hanno "assorbito Hollywood". E questo nonostante la produzione cinematografica non sia il loro obiettivo principale.

"Oggi lo streaming ha preso il sopravvento. Ha assorbito Hollywood. È molto redditizio", ha detto Douglas. "La Silicon Valley ci ha fatto apparire come dei poveri. Per Amazon e Apple, il cinema è un'attività secondaria. Allo stesso tempo, molti dei grandi sceneggiatori si sono concentrati sulla TV e sullo streaming."

Qualcuno volò sul nido del cuculo conquistò l'Oscar per il Miglior Film, un successo per i produttori Michael Douglas e Saul Zaentz. Il film fece la storia vincendo tutti e cinque i principali premi Oscar: Miglior Film, Miglior Attore, Miglior Attrice, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura.

"Era una produzione completamente indipendente", ha ricordato Michael Douglas. "Tutti gli studios l'hanno rifiutato. Forse non avevano gradito l'accordo che gli avevamo proposto, o forse perché l'avevamo già finanziato. Ma erano anche scettici riguardo al materiale. Se si confrontano i cinque film candidati al Miglior Film del nostro anno - Barry Lyndon, Quel pomeriggio di un giorno da cani, Lo Squalo e Nashville con alcuni degli anni più recenti... Dal punto di vista cinematografico è diventato molto difficile."

Un sorridente Michael Douglas

Cosa è cambiato con lo streaming

Tra gli esempi citati da Michael Douglas a sostegno del suo ragionamento c'è l'action comedy targata Apple Original Wolfs, interpretata dalle star George Clooney e Brad Pitt. Il regista Jon Watts ha rivelato che Apple aveva inizialmente accettato di dare al film un'ampia uscita nelle sale cinematografiche per poi cambiare idea "all'ultimo minuto" concedendo una finestra di una settimana prima dello streaming. "Non me ne hanno parlato fino a meno di una settimana prima che lo annunciassero al mondo", ha dichiarato Watts a Collider nel 2024, aggiungendo di aver annullato il sequel in programma perché "non si fidava più di Apple come partner creativo".

Michael Douglas con la Palma d'Oro alla Carriera a Cannes 2023

Secondo Douglas il lancio di Wolfs è un triste indicatore delle priorità delle aziende tecnologiche che si sono trasformate in studi cinematografici. "Guardate quel film di Apple Wolfs. Doveva essere distribuito nelle sale cinematografiche, e si è trasformato in un'uscita di una settimana", ha detto. "Sto lavorando a un piccolo film in questo momento che produrrò e sono consapevole di quanto sarà difficile portarlo nelle sale per un certo periodo di tempo. Il problema è se l'esperienza cinematografica possa durare. È un momento difficile per i proprietari di cinema".

Alla domanda se tornerà a recitare, e se farà ritorno nell'MCU, il divo ottantenne ha risposto: "Non credo di tornare a interpretare Hank Pym. Mi sto godendo una pausa e me la sto spassando. È stato travolgente gestire la casa di produzione e recitare allo stesso tempo. Se capiterà qualcosa di buono che mi piace davvero lo farò. Ma non sento un desiderio impellente. Continuo a produrre. Mi piace ancora riunire le persone".