Michael Bay stringe un nuovo accordo con Sony Pictures

Michael Bay e Sony Pictures hanno stretto un nuovo accordo che prevede lo sviluppo di nuovi progetti, televisivi e cinematografici. La collaborazione tra il regista e lo studio aveva in passato già dato vita al franchise di Bad Boys, ritornato recentemente sugli schermi.

Il filmmaker ha recentemente diretto l'action 6 Underground, prodotto per Netflix, che ha avuto come star Ryan Reynolds e Dave Franco. Michael Bay, prossimamente, ritornerà dietro la macchina da presa, in occasione di Black Fire, un film drammatico scritto da Ehren Krugen, recentemente autore di Top Gun: Maverick, che ha sviluppato un'idea del regista.

La Bay Films collaborerà ora con Sony Pictures che ha portato al successo i film di Bad Boys con cui il regista ha debuttato dietro la macchina da presa, compreso il recente Bad Boys for Life.

Tra i progetti di Bay in veste di produttore c'è stata la saga dei Transformers, The Purge e A Quiet Place, mentre nel settore televisivo ha contribuito alla realizzazione di Jack Ryan, The Last Ship e Black Sails.