Michael B. Jordan si sdoppia e va a caccia di vampiri nel trailer dell'horror Sinners

Jordan e il regista di Black Panther e Creed si ritrovano ancora una volta per questo horror vampiresco in costume

La quinta collaborazione tra Ryan Coogler e Michael B. Jordan è rimasta avvolta nel mistero da quando è stata annunciata lo scorso gennaio. Ora gli appassionati di cinema possono dare una prima occhiata a Sinners e a tutto il sangue che scorre nelle prime immagini del trailer ufficiale.

L'attesissimo thriller horror è basato su una sceneggiatura originale di Coogler, con il progetto ambientato nel Sud degli Stati Uniti negli anni '30 e girato all'inizio di quest'anno nell'area di New Orleans.

Ma al di là di questi dettagli di base, tutto ciò che riguardava il progetto - dal titolo alla trama - era stato tenuto nascosto. Jordan ha poi condiviso sui social media la locandina del film (un primo piano dell'attore in due versioni diverse, confermando le voci che lo volevano nel ruolo di due gemelli), con la didascalia "Balla con il diavolo... e lui ti seguirà fino a casa".

Il cast è ricco di nomi di spicco, con Jordan, Delroy Lindo, Jack O'Connell e Hailee Steinfeld tra quelli principali. Omar Benson Miller, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Li Jun Li, Lola Kirke e gli esordienti Yao, Miles Caton e Peter Dreimanis completano l'ensemble. La Warner Bros. ha programmato il film per un'uscita il 7 marzo 2025.

Michael B. Jordan e il regista di Creed Ryan Coogler riuniti per un progetto segreto

Coogler ha diretto il film, al suo ritorno dietro la macchina da presa dopo Black Panther: Wakanda Forever, e ha prodotto il progetto attraverso la sua Proximity Media, insieme a Zinzi Coogler e Sev Ohanian. I produttori esecutivi sono Ludwig Göransson (fresco del suo secondo Premio Oscar dopo aver composto la colonna sonora di Oppenheimer) e Rebecca Cho, oltre a Will Greenfield. La direttrice del casting Francine Maisler, che ha lavorato con Coogler e co. in Creed, torna a collaborare col regista.

Jordan è apparso in tutti e cinque i film diretti da Coogler, a partire da Prossima fermata: Fruitvale Station nel 2013 e proseguendo con i film delle saghe di Creed e Black Panther. La notizia di quest'ultima collaborazione è emersa a gennaio, quando è stato riferito che Coogler e Jordan stavano collaborando per un nuovo misterioso progetto che era stato mostrato ai dirigenti e agli acquirenti presso gli uffici della WME senza che venissero diffusi i dettagli.