Avengers: Secret Wars, Kevin Feige risponde alle ipotesi di Ryan Coogler come possibile regista

Kevin Feige ha risposto alle domande riguardanti il possibile coinvolgimento di Ryan Coogler nella realizzazione di Avengers: Secret Wars.

Il regista di Black Panther: Wakanda Forever, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe infatti il preferito dai produttori per occuparsi del progetto.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha spiegato in un'intervista rilasciata a Variety che ha grande fiducia e ammirazione nei confronti di Ryan Coogler. Il produttore ha sottolineato che ha parlato con il regista di un possibile Black Panther 3, ma di non aver affrontato l'argomento Secret Wars.

Feige ha dichiarato: "Vorrei che Ryan facesse qualsiasi cosa in qualsiasi momento perché è un talento unico e una persona grandiosa con cui trascorrere gli anni. Ma no, in tutta onestà, non ne abbiamo parlato. Non gli abbiamo parlato di Avengers: Secret Wars".

Avengers e X-Men: Quale futuro attende i prossimi cinecomics Marvel e Fox?

Coogler ha commentato le voci riguardanti un suo possibile coinvolgimento dichiarando: "Penso sia folle".

Secret Wars sarà il sesto film dedicato alle avventure degli Avengers e dovrebbe concludere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe e la Saga del Multiverso.

Il debutto nelle sale è previsto per l'1 maggio 2026.