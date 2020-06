Michael B. Jordan, star di Black Panther: "Bisogna assumere persone di colore a Hollywood"

Michael B. Jordan, protagonista di Black Panther, è intervenuto durante le proteste in corso negli Stati Uniti chiedendo che Hollywood cambi impegnandosi ad assumere persone di colore per i ruoli, come dimostra un video condiviso online.

L'attore nel 2013 ha interpretato il film Fruitvale Station interpretando il ruolo di un afroamericano ucciso dalla polizia.

Actor Michael B Jordan speaks to protestors



“Where is the challenge to commit to Black hiring? Black content lead by Black executives, Black consultants.”

L'attore ha dichiarato: "Nel 2020 vi siete impegnati a raggiungere la parità di genere raggiungendo quota 50/50. Dove è il vostro impegno nei confronti dell'assunzione delle persone di colore?". Michael B. Jordan ha proseguito ribadendo: "Contenuti neri guidati da produttori neri, consulenti neri. State controllando anche la nostra narrazione? Lasciateci portare alla luce la nostra oscurità".

L'evento che si è svolto a Los Angeles ha visto impegnate nelle strade migliaia di persone che chiedevano di agire in modo attivo per cercare di frenare il razzismo e la violenza della polizia dopo la morte di George Floyd avvenuta il 25 maggio per colpa delle azioni di un poliziotto.

Le proteste si sono svolte in modo pacifico e lungo tutte le strade della città, continuando a sostenere le richieste di riforme in grado di assicurare a ogni cittadino gli stessi diritti e a punire i poliziotti che alimentano il razzismo e l'intolleranza con le loro azioni.