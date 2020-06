Michael B. Jordan collabora con Amazon per "A Night at the Drive-In"

Michael B. Jordan collaborerà con Amazon per una serie di proiezioni negli Stati Uniti "A Night at the Drive-In".

Michael B. Jordan selezionerà i film che faranno parte della serie di proiezioni A Night at the Drive-In, evento organizzato dalla sua Outlier Society in collaborazione con Amazon Studios.

L'iniziativa prenderà il via mercoledì 1 luglio e terminerà il 26 agosto.

Gli spettatori non dovranno pagare alcun biglietto e riceveranno inoltre bevande, popcorn e biscotti gratis.

Jennifer Salke, a capo di Amazon Studios, ha dichiarato: "Quando Michael B. Jordan e i nostri amici di Outlier ci hanno proposto questa idea, siamo stati immediatamente d'accordo che non poteva esserci un momento migliore per celebrare questi film ispirati che propongono storie diverse e riuniscono le comunità per condividere l'esperienza. I cinema drive-in offrono un'esperienza unica e offrendo dei momenti pieni di gioia da vivere in compagnia mentre si mantiene comunque la distanza sociale. Un ringraziamento speciale va rivolto ai nostri amici e colleghi di Sony Pictures, Warner Bros, Disney, Universal Pictures e Paramount Picture".

Michael B. Jordan ha aggiunto: "Spero che gli amici e le famiglie possano divertirsi, imparare e crescere. Ora più che mai, amplificare le storie delle minoranze significa coinvolgere la cultura per parlare ai cuori e alle menti del mondo in cui viviamo. Mentre usiamo questa opportunità per immaginare nuovamente la comunità e la prossimità, sono entusiasta per il fatto che questi film saranno condivisi e celebrati in tutta la nazione".

Ogni settimana dell'iniziativa A Night at the Drive-In avrà un tema specifico:

Film che ti fanno innamorare:

Love & Basketball (Warner Bros. / New Line)

Crazy Rich Asians (Warner Bros.)

Film che ti rendono orgoglioso:

Black Panther (Disney)

Creed (Warner Bros.)

Film per ispirare il bambino che è dentro di te:

Hook (Sony Pictures)

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Sony Pictures)

Film che ti fanno aprire gli occhi:

Do The Right Thing (Universal)

Get Out (Universal)

Film che ti fanno ridere:

Coming to America (Paramount Pictures)

Girls Trip (Universal)