Metal Gear Solid: Oscar Isaac ha accettato il ruolo di Solid Snake perché ama il videogioco

Capace di passare da ruoli drammatici a personaggi iconici, Oscar Isaac si prepara a calarsi nei panni della super spia Solid Snake nell'adattamento del videogame Metal Gear Solid e ammette di aver accettato il ruolo da appassionato del videogioco.

Dune: Oscar Isaac in una scena

Metal Gear Solid, creato dal leggendario Hideo Kojima, ha debuttato su PlayStation nel 1987 e ha come protagonista Solid Snake, il personaggio affidato a Oscar Isaac, che si infiltra in una struttura dove si trovano armi nucleari per neutralizzare la minaccia terroristica rappresentata da Foxhound, in passato nelle forze speciali. Il gioco è sempre stato apprezzato per la sua atmosfera cinematografica e da tempo si parlava di un possibile adattamento per il grande schermo che si è finalmente concretizzato con l'arrivo di Isaac. Ecco le parole dell'attore:

Metal Gear Solid ha debuttato su PlayStation nel 1987 e ha come protagonista Solid Snake, il personaggio affidato a Oscar Isaac, che si infiltra in una struttura dove si trovano armi nucleari per neutralizzare la minaccia terroristica rappresentata da Foxhound, in passato nelle forze speciali.

Il gioco è sempre stato apprezzato per la sua atmosfera cinematografica e da tempo si parlava di un possibile adattamento per il grande schermo. Ecco la dichiarazione di Oscar Isaac a Total Film:

"Adoro il videogame. Amo la sensazione che mi dà ogni volta che gioco. È solo un gioco stranamente triste e solitario che contiene questi incredibili momenti di violenza e terrore, con questi concetti psichedelici e strani villain. Un po' come quegli strani eventi dell'horror militare psichedelico che accadono. E la verità è che, dietro il plot ufficiale, c'è una storia antimilitarista. Quindi penso che questi siano gli elementi che amo davvero. Adoro la sensazione che provo nel giocare perciò mi sono posto la grande domanda: qualcosa del genere può essere trasferito - in modo da esplorare quei temi in un modo davvero interessante - in un film?"