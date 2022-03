Metal Gear Solid, Oscar Isaac: "Siamo alla ricerca della storia"

Oscar Isaac rassicura i fan: il film sul videogame Metal Gear Solid si farà, ma al momento la storia sarebbe ancora in fase di elaborazione.

Oscar Isaac ha fornito un aggiornamento sul film live-action di Metal Gear Solid, in cui interpreterà Solid Snake. Da mesi non si hanno più notizie sull'adattamento, ma Isaac rassicura i fan spiegando che la sceneggiatura è ancora in fase di elaborazione, mentre si cerca la storia giusta da raccontare.

Durante il red carpet della serie Marvel Moon Knight, dal 30 marzo su Disney+, IGN ha chiesto a Oscar Isaac se ci fosse qualche novità sullo sviluppo del film su Metal Gear Solid. Il lungometraggio è stato annunciato nel 2020 ma da allora non si è più sentito parlare.

"Stiamo cercando, stiamo cercando come Solid Snake", ha detto Isaac. "Stiamo salendo attraverso i condotti dell'aria, stiamo cercando la storia."

Il regista di Kong: Skull Island, Jordan Vogt-Roberts, è stato incaricato di dirigere un film di Metal Gear Solid fin dal 2015. Vogt-Roberts e il creatore di Metal Gear Hideo Kojima sono amici intimi, con Vogt-Roberts che è apparso in Death Stranding di Kojima in un cameo. Ottenere una "versione Kojima-san" del film è una delle maggiori priorità di Vogt-Roberts.

Nel 2018, Oscar Isaac aveva confermato a IGN il suo interesse a interpretare Solid Snake: "Metal Gear Solid è unico, sono molto interessato per quello".

Dopo l'intervista, Vogt-Roberts ha rivelato che Oscar Isaac era anche la sua prima scelta per il ruolo di Solid Snake e ha condiviso un photoshop di Isaac nei panni del personaggio creato dall'artista BossLogic.