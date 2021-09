Jennifer Lopez al Met Gala 2021: l'abito in stile western è esagerato (FOTO)

Jennifer Lopez ha sfilato con un abito in stile western al Met Gala 2021, l'evento più glamour di New York che quest'anno aveva come tema la cultura americana.

Dopo un anno di stop forzato, negli Stati Uniti si è tenuto il Met Gala 2021, l'evento più glamour di New York a cui ha preso parte anche Jennifer Lopez, la quale si è presentata con un abito d'ispirazione western che non è di certo passato inosservato, come potete vedere dalle foto qui sotto.

Solitamente, il Met Gala si tiene il primo lunedì di maggio ma, per motivi di sicurezza, l'edizione 2021 è stata rimandata alla serata di ieri, lunedì 13 settembre. In occasione dell'apertura della mostra In America: A Lexicon of Fashion Nelle, l'evento più glamour dell'anno ha riunito alcune delle celebrità più amate a livello internazionale e le ha viste sfilare con abiti fedeli ad un dress code prestabilito. Al Met Gala 2021 non poteva mancare Anna Wintour, la storica organizzatrice dell'evento, e gli altri due presidenti, ovvero lo stilista Tom Ford e l'head di Instagram Adam Mosseri. Le madrine e i padrini della serata, invece, sono stati Timothée Chalamet, Billie Eilish, la poetessa Amanda Gorman e la tennista Naomi Osaka.

Quest'anno, il tema da seguire era quello della cultura americana e c'è chi, come Jennifer Lopez, ha pensato di sfoggiare un abito dai forti richiami western. Inizialmente, la star portoricana si è presentata sul red carpet senza il fidanzato Ben Affleck, indossando un completo Ralph Lauren con un vestito scollato, pelliccia sintetica e un cappello da cowgirl. Ricordiamo che la cantante e attrice 52enne aveva già conquistato tutti la scorsa settimana, quando lei e Affleck hanno fatto il loro debutto sul tappeto rosso come Bennifer 2.0 al Festival del Cinema di Venezia. Inoltre, domenica sera Lopez ha fatto un'apparizione a sorpresa ai VMA, dove ha consegnato il premio per la canzone dell'anno a Olivia Rodrigo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono riuniti ad aprile, dopo che lei ha chiuso il fidanzamento di due anni con Alex Rodriguez. La coppia è stata legata per la prima volta all'inizio degli anni Duemila. I due avevano anche deciso di sposarsi ma hanno chiuso la storia nel 2004, ancora prima di convolare a nozze.