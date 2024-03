Messi, il famoso cane di Anatomia di una caduta, non sarà alla serata degli Oscar 2024

Il cane Messi, apparso nel film Anatomia di una caduta, non parteciperà alla cerimonia degli Oscar 2024 ed è stato accusato di aver influenzato i membri dell'Academy.

Il cane Messi, protagonista del film Anatomia di una caduta, non sarà presente alla serata di premiazione degli Oscar 2024.

Secondo alcune fonti di The Hollywood Reporter, la presenza dell'adorabile cagnolino al pranzo dedicato ai nominati di questa edizione dei riconoscimenti dell'Academy avrebbe suscitato qualche malumore a Los Angeles.

L'assenza dalla serata

Alcune persone coinvolte nella realizzazione di altri film nominati avrebbero sostenuto che la presenza di Messi all'evento dell'Academy avrebbe dato al film Anatomia di una caduta un vantaggio nella fase delle votazioni.

Durante la giornata il simpatico protagonista aveva infatti interagito con star come Ryan Gosling, che era stato immortalato mentre interagiva felice con lui. Laura Martin, proprietaria e addestratrice di Messi, ha ricordato: "Il grande momento è stato con Billie Eilish, che ha legato con Messi per quasi 10 minuti. Si sono abbracciati e Billie l'ha coccolato, si sono realmente avvicinati. Poi Bradley Cooper l'ha incontrato nel corridoio. Il cane è andato dritto verso di lui, quindi sono entrati in connessione".

Martin ha ricordato: "Tutta questa attenzione è iniziata a Cannes. Ci sono state alcune interviste in Francia, ma quello che abbiamo vissuto qui in America - con l'attenzione al cane e alla sua recitazione - supera tutto quello che avevamo immaginato, Probabilmente è il massimo che si possa ottenere in questo campo".