Meryl Streep: "Volevo essere come Robert De Niro"

Meryl Streep è una delle attrici più acclamate a livello internazionale: la sua bravura è riconosciuta in tutto il mondo. Per il suo lavoro incredibile, Meryl ha preso ispirazione da un grande collega, Robert De Niro, per il quale ha avuto bellissime parole durante un evento pubblico.

Introducendo Robert De Niro al 65° anniversario del Galà A Celebration of Film, a beneficio dell'Harry Ransom Center dell'Università del Texas ad Austin, Meryl Streep ha confessato che quando ha visto il collega in "Bang the Drum Slowly" del 1973 ha pensato che il regista John D. Hancock aveva setacciato il Sud degli USA per trovare un non attore, una persona comune per recitare nel film.

Poi, quando lo ha visto in Mean Streets di Martin Scorsese, Meryl Streep è rimasta scioccata dal suo modo di recitare: "Ho pensato 'È un punk di New York. È assolutamente cattivo, questo è un ragazzo intelligente che parla veloce' e siamo rimasti tutti sbalorditi. Abbiamo perlustrato i titoli di coda e abbiamo visto il suo nome. Ho detto: 'Oh mio Dio.' È italiano. Lui è Robert De Niro. Lui è un attore. E mi ha davvero sbalordito."

Meryl Streep ha continuato dicendo che durante la sua carriera ha sempre emulato Robert De Niro, con il quale ha avuto anche il piacere di lavorare diverse volte: "Nel corso degli anni, la gente mi ha sempre chiesto: 'Quale attrice ammiri di più? Quale vorresti emulare?' Ma, davvero, la seconda volta che ho visto Robert De Niro, mi sono detta, questo è il tipo di attore che voglio essere. Questo è quello che voglio fare. E voglio farlo con l'impegno e la passione e l'abilità e la bellezza con cui ci si applica. Ed è stato il mio faro per 50 anni"

Meryl Streep e Robert De Niro hanno recitato insieme ne Il cacciatore, Innamorarsidel 1984 e ne La stanza di Marvin del 1996.