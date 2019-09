Meryl Streep a Venezia 2019: le foto del tappeto rosso

La diva Meryl Streep a Venezia 2019 insieme a Gary Oldman e Steven Soderbergh per presentare il film in concorso Panama Papers.

Meryl Streep star indiscussa della giornata di ieri a Venezia 2019: la Signora degli Oscar ha fatto la sua apparizione sul tappeto rosso per presentare Panama Papers. Ecco le foto!

Maestra di eleganza e gentilezza, Meryl Streep è sbarcata al Lido di Venezia conquistandolo con la sua presenza e personalità. Insieme a Gary Oldman e al regista Steven Soderbergh ha partecipato a tutti gli incontri per presentare The Laundromat (titolo italiano Panama Papers), film prodotto da Netflix - ne abbiamo parlato anche nella nostra recensione di Panama Papers - sullo scandalo realmente accaduto nel 2015. Attori e regista hanno quindi posato per il photocall subito dopo la conferenza dimostrando la grande professionalità che altre volte li aveva contraddistinti. Anche il red carpet serale, dove ha fatto capolino anche Stefano Accorsi, è stato all'insegna della grande partecipazione di pubblico e fotografi. Una grande folla di fan Aspettava Meryl Streep e Gary Oldman nella speranza di avere un autografo o anche solo fare una foto, essendo in buona parte accontentati vista la grande disponibilità dei protagonisti del red carpet.

Quest'anno la Mostra del cinema di Venezia arriva alla sua 76esima edizione che si è aperta ufficialmente il 28 agosto 2019 e si concluderà sabato 7 settembre.