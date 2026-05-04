Meryl Streep, star del film Il Diavolo veste Prada 2: "'Marvelizzare' i film rende i personaggi noiosi"

L'interprete di Miranda Priestly ha condiviso la sua opinione sul modo in cui si ha la tendenza a raccontare le storie sul grande schermo.

Il Diavolo veste Prada 2 sta ottenendo un enorme successo ai box office e Meryl Streep, interprete di Miranda Priestly, ha ora spiegato perché ama molto il ruolo della direttrice di Runway.

L'attrice premio Oscar ha inoltre condiviso la sua critica all'influenza avuta dal MCU sul cinema contemporaneo.

I cambiamenti avvenuti nel cinema a causa del MCU

Meryl Streep, in un'intervista rilasciata a Hits Radio Breakfast Show, ha commentato i nuovi lati di Miranda che sono rappresentati nel sequel attualmente nelle sale.

Il Diavolo veste Prada 2: Meryl Streep e Anne Hathaway

La star della commedia Il Diavolo Veste Prada 2 ha sottolineato: "Non so. Mi sembra che si ottenga una visione realistica. Penso che quando abbiamo la tendenza a 'Marvelizzare' i film attualmente, ottenendo i cattivi e i buoni, si diventi così noiosi".

L'attrice ha continuato: "La cosa davvero interessante della vita è che alcuni eroi hanno dei difetti e alcuni cattivi sono umani, interessanti e hanno i loro punti di forza. Ecco cosa mi piace di questo film. È più caotico".

Cosa accade nel sequel

Nel sequel della commedia cult Il diavolo veste Prada Miranda si ritrova alle prese con gli attacchi online causati da un articolo controverso pubblicato da Runway che potrebbe rovinare la sua immagine per sempre, oltre ai profondi cambiamenti avvenuti nel mondo della stampa.

Ad aiutare la rivista potrebbe quindi essere Andy Sachs (Anne Hathaway), la sua ex assistente che ha continuato la sua carriera nel mondo del giornalismo.

Nel cast del film, che ha già superato quota 233 milioni di incassi globali, ci sono inoltre Emily Blunt, Stanley Tucci, Tracie Thomas, Tibor Feldman, Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak, Pauline Chalamet, Rachel Bloom, Patrick Brammall, Conrad Ricamora e Lady Gaga.