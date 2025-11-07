Meryl Streep e Sigourney Weaver star del thriller Useful Idiots

Meryl Streep e Sigourney Weaver, due vere icone del mondo del cinema, reciteranno insieme in un nuovo thriller intitolato Useful Idiots. Il progetto verrà realizzato dal regista Joseph Cedar e prodotto da Fifth Season e Black Bear.

Cosa racconterà Useful Idiots

Al centro della trama ci sarà Diane Castle, personaggio affidato al premio Oscar Meryl Streep, un'esperta giornalista che si occupa del mercato immobiliare di lusso a New York. La reporter è disillusa dallo scrivere articoli di propaganda sull'élite benestante e si rammarica di non aver sfruttato appieno il suo potenziale. Quando la notizia di una vendita record di un nuovo attico arriva sulla sua scrivania, le domande di Diane sull'identità dell'acquirente la portano a quella che potrebbe essere la storia di una vita. Al centro c'è un misterioso oligarca la cui influenza si estende a Manhattan e oltre, protetto da una rete di faccendieri, fixer e un brillante giovane stratega. Diane scava più a fondo nell'indagine, e la sua determinazione a scoprire la verità rivela una rete di corruzione e pericoli ai massimi livelli, che intrappola Diane, la sua famiglia e tutti coloro che la circondano.

The Hours: un'immagine di Meryl Streep

I recenti progetti delle due star

Meryl Streep ritornerà sul grande schermo dopo aver recitato nel 2021 in Don't Look Up e sarà impegnata sul set del nuovo film al termine delle riprese del sequel del film Il Diavolo Veste Prada, con le riprese che hanno fatto tappa anche a Milano.

L'attrice, negli ultimi anni, è stata protagonista della serie Only Murders in the Building, disponibile in Italia su Disney+.

Sigourney Weaver, invece, sarà prossimamente tra i protagonisti di Avatar: Fuoco e Cenere, il nuovo capitolo della saga creata da James Cameron che arriverà nelle sale di tutto il mondo a dicembre. Per ora i produttori non hanno svelato il ruolo che le è stato affidato nel thriller.

La sceneggiatura di Useful Idiots è firmata da Cedar insieme a Shachar Bar-On, produttore di 60 minutes.