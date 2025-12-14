Il diavolo veste Prada 2, Justin Theroux euforico per l’esperienza con Meryl Streep: "È stata entusiasmante"

Justin Theroux ha avuto una possibilità che non capita a molti attori, ossia lavorare fianco a fianco con una leggenda del grande schermo come Meryl Streep, nel sequel del cult Il diavolo veste Prada, in arrivo nelle sale nel 2026.

L'attore di Mulholland Drive ha raccontato in un'intervista com'è stata l'esperienza di recitare insieme ad una star del calibro di Meryl Streep, tornata nei panni della spietata direttrice di Runway Miranda Priestly nel sequel.

L'esperienza di Justin Theroux sul set con Meryl Streep

"Oh mio Dio. Credo che fosse nervosa all'idea di lavorare con me, ma ho cercato di..." ha scherzato inizialmente Theroux "No, è stata fantastica" ha ammesso l'attore, tra le new entry del cast de Il diavolo veste Prada 2.

Le new entry ne cast de Il diavolo veste Prada 2

Ha poi continuato nell'intervista: "È inutile dirlo, è una professionista, ma dopo pochi minuti di nervosismo ti rendi subito conto: 'Oh, è semplicemente un'attrice di altissimo livello con cui ho la possibilità di lavorare'. È stato davvero entusiasmante".

Justin Theroux new entry ne Il diavolo veste Prada 2

L'attore di The Leftovers a ottobre ha pubblicato sul proprio account social foto che lo ritraevano in Italia con la moglie Nicole Brydon Bloom durante le riprese italiane de Il diavolo veste Prada 2, al fianco di altre star del film come Emily Blunt, Stanley Tucci, Anne Hathaway, B.J. Novak e Simone Ashley.

Il diavolo veste Prada 2 uscirà nelle sale il 1° maggio 2026, a vent'anni dall'uscita del primo film, distribuito nel 2006 al cinema. Il primo capitolo racconta la storia di Andy Sachs (Hathaway), una giovane neo-laureata che desidera diventare giornalista e accetta un lavoro da assistente della dispotica direttrice del magazine di moda Runway, Miranda Priestly, (Meryl Streep).

Aiutata dal direttore creativo Nigel (Stanley Tucci) e inizialmente odiata dall'altra assistente Emily (Emily Blunt), Andy cercherà in tutti i modi di farsi strada nel lavoro superando le angherie di Miranda e i dubbi del fidanzato cuoco Nate (Adrian Grenier).