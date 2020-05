Meryl Streep e Diane Keaton tra le star coinvolte nel concerto virtuale a favore di Covenant House

Meryl Streep e Diane Keaton sono solo due delle oltre 50 star coinvolte in un concerto virtuale a favore di Covenant House.

Meryl Streep, Rachel Brosnahan e Diane Keaton saranno alcune delle star che parteciperanno a un concerto virtuale a favore di Covenant House, l'organizzazione che si occupa di accogliere e aiutare giovani che si ritrovano senza una casa e in difficoltà.

L'evento si svolgerà online il 18 maggio sulla piattaforma di streaming di Broadway on Demand alle 2 di mattina ora italiana.

Il concerto A Night of Covenant House Stars sarà condotto dall'attrice Audra McDonald e dal giornalista John Dickerson, entrambi coinvolti attivamente nell'organizzazione delle attività di Covenant House.

Tra le star che appariranno e si esibiranno ci sono Meryl Streep, Diane Keaton, Jon Bon Jovi, Rachel Brosnahan, Stephen Colbert, Martin Short, Dolly Parton, Dionne Warwick, Stephanie J. Block, Tony Shalhoub, Charlie Day, Chris O'Dowd, Zachary Levi e Zachary Quinto.

Il cast dell'evento prodotto da Jeff Calhoun, regista e coreografo di Broadway, comprende poi Robin Thicke, Deborah Cox, Quentin Earl Darrington, Ariana DeBose, Darius de Haas, Mary Elizabeth Ellis, Eden Espinosa, Jordan Fisher, Stephanie Hsu, Randy Jackson, Capathia Jenkins, Jeremy Jordan, Ramona Keller, Alex Newell, Karen Olivo, Dawn O'Porter, Laura Osnes, Benj Pasek, Jodi Picoult, Shereen Pimentel, Andrew Rannells, Keala Settle, Jake David Smith, Will Swenson, Bobby Conte Thornton, Ana Villafane, Frank Wildhorn, e il coro Broadway Inspirational Voices.

Il concerto sarà proposto anche da iHeartRadio Broadway, Facebook, Twitch, YouTube e Stars in the House.

I proventi saranno a favore delle attività di Covenant House, organizzazione attiva in ben sei nazioni e 31 città.