Mercy, svelata la data di uscita del thriller con Chris Pratt

Mercy, il prossimo film del regista Timur Bekmambetov, vuole aggiungere un po' di pepe al box office di fine estate del prossimo anno. È stata infatti rivelata la data di uscita del thriller che vedrà come protagonisti Chris Pratt e Rebecca Ferguson.

Amazon MGM Studios distribuirà questo action-thriller fantascientifico nelle sale di tutto il mondo esattamente il 15 agosto 2025.

Chris Pratt: "I commenti su mio figlio mi hanno infastidito, un giorno li leggerà"

I dettagli del film

Mercy, tratto da una sceneggiatura di Marco van Belle, vede Pratt nei panni di un detective di un futuro prossimo che viene accusato di un violento crimine e deve dimostrare la propria innocenza in una società in cui i crimini capitali sono in aumento.

Il progetto è arrivato ad Amazon MGM tramite il veterano e prolifico produttore Charles Roven, impegnato questa settimana a festeggiare la vittoria dell'Oscar per Oppeneheimer di Christopher Nolan.

Roven produce Mercy insieme al vicepresidente senior di Atlas Entertainment Robert Amidon, insieme alla BEL di Bekmambetov e al produttore Majd Nassif. Le riprese dovrebbero iniziare in primavera. Bekmambetov è noto per film d'azione come Wanted, interpretato da Angelina Jolie e James McAvoy.

Dopo che il gigante dell'e-commerce Amazon ha acquisito gli MGM Studios per 8,45 miliardi di dollari, il nuovo gruppo Amazon MGM Studios ha lanciato un'importante spinta verso le sale cinematografiche, iniziando con Air, diretto da Ben Affleck.

Chris Pratt doppierà Garfield nel prossimo film sul gattone arancione.