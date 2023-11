Garfield, trailer per il nuovo film animato con la voce di Chris Pratt

Sony ha diffuso in streaming il trailer di The Garfield Movie, il nuovo film d'animazione dedicato al personaggio, che in questa versione avrà la voce di Chris Pratt.

Il nuovo film d'animazione introduce nuovi personaggi nell'universo del creatore del fumetto Jim Davis, tra cui Samuel L. Jackson nel ruolo di Vic, il padre di Garfield. Sia Pratt che Jackson hanno affinato le loro doti di doppiatori negli ultimi anni: Jackson ha interpretato un altro gatto animato in Paws of Fury: la leggenda di Hank e Pratt ha interpretato Mario in Super Mario Bros. Il Film.

Nel trailer, l'adorabile gatto di Pratt spiega come ha adottato il suo padrone, John. Prima di tuffarsi in un vassoio di lasagne, avverte il pubblico: "Mi scuso in anticipo. Il cibo che state per vedere non sarà bello. E se avete bambini piccoli, questo è un buon momento per farli uscire dalla stanza".

Tutte le volte di Garfield al cinema e in tv

Il film è l'ultimo del franchise ad arrivare sul grande schermo. Bill Murray aveva già interpretato il personaggio principale in Garfield: il film del 2004 e il suo sequel Garfield 2 del 2006. I film in live-action e quelli ibridi in CGI hanno ottenuto un successo commerciale, nonostante un'accoglienza critica per lo più negativa. Il franchise ha ispirato anche film direct-to-video come "Garfield Gets Real" e "Garfield's Fun Fest", oltre alle serie animate "Garfield and Friends" e "The Garfield Show".

Il regista di Chicken Little - Amici per le penne e Le follie dell'imperatore Mark Dindal ha diretto Garfield da una sceneggiatura scritta da David Reynolds, noto per Alla ricerca di Nemo. Il film è prodotto dalla Columbia Pictures e finanziato dalla Alcon Entertainment, che possiede i diritti della serie di fumetti e del marchio Garfield.

La Sony Pictures distribuirà Garfield a livello mondiale, esclusa la Cina. Davis è produttore esecutivo insieme a Bridget McMeel e Craig Sost. John Cohen, Steven P. Wegner, Andrew Kosove, Broderick Johnson, Namit Malhotra e Tom Jacomb sono i produttori del film che arriverà nelle sale il 24 maggio 2024.