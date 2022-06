Chris Pratt: "I commenti su mio figlio mi hanno infastidito, un giorno li leggerà"

Chris Pratt si è detto "profondamente infastidito" a proposito delle critiche ricevute online a causa di un lungo commento che aveva dedicato a sua moglie Katherine Schwarzenegger lo scorso anno, in parte come ringraziamento per avergli donato una "splendida figlia sana".

Molti utenti all'epoca ritennero che le parole di Pratt fossero state insensibili nei confronti della sua ex moglie Anna Faris, poiché il loro figlio di 9 anni, Jack, ha dovuto affrontare problemi di salute dopo essere nato prematuro di sette settimane.

La star dei Guardiani della Galassia ha deciso di aprirsi per la prima volta a proposito di questa passata controversia: "Ho scritto qualcosa del tipo: 'Trova qualcuno che ti guardi nel modo in cui mia moglie guarda me'... e poi ho aggiunto: 'Ti amo. Sono così grato per mia moglie, mi ha dato una figlia bella e sana.' Subito dopo sono usciti un sacco di articoli che dicevano: 'È così osceno, non riesco a credere che Chris l'abbia ringraziata per una figlia sana quando il suo primo figlio è nato prematuro. Dev'essere un vero spasso per la sua ex moglie.'"

"Ero profondamente infastidito dalla cosa, mio figlio un giorno leggerà quella roba. Ha nove anni adesso ma un giorno la vedrà... Mi ha davvero infastidito. Ho pianto per quanto è successo. Odio il fatto che le benedizioni della mia vita debbano sempre essere un vero fardello per le persone a me vicine", ha continuato Chris Pratt.